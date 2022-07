Eleazar Mora, un venezolano que vuelve a rendir homenaje a Javier Solís y triunfa en los Global Music Awards (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por Lismar Hernández / lapatilla.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El artista venezolano continúa ampliando su obra discográfica con el lanzamiento de Javier Solís: Una Orquesta y Una Voz. Volumen 2 , un trabajo que ya está disponible en las principales plataformas de música a nivel global.

En este sentido el equipo de La Patilla conversó con «The Latin Tenor» para conocer un poco más sobre este homenaje a un importante ícono musical como lo es Javier Solís , así como el triunfo del venezolano al ser reconocido con «Medalla de Oro» en los Global Music Awards, edición 2022.

Eleazar Mora comenzó contándonos un poco de sus inicios y de cómo un ingeniero llegó a la música y es que el relata que tuvo las dos inclinaciones,» debido a que mi padre fue profesor de matemática y mi madre más soñadora , la parte artística».

Además, destacó que el devenir del tiempo te hace hacer lo que más te produce «fui dejando la música a un lado, después decidí que esto me gusta mucho, para mi es una conexión directa con Dios y en algún momento de la vida tienes que ser más espiritual que materialista».

«The Latin Tenor» Sus amigos productores tuvieron parte importante en reconocer a Eleazar Mora como «The Latin Tenor» un seudónimo acorde a su trabajo, ya que el artista interpreta canciones clásicas, folclóricas y españolas , «cuadra bien, siempre pensando en el mercado latinoamericano».

Un mercado que ha sabido deslumbrar con su nuevo álbum, al homenajear a un ícono musical como lo es Javier Solís «cualquier persona quiere hacer algo con su música» señaló.

Y es que en sus palabras se nota la emoción y la admiración por el artista «hizo más de 300 grabaciones, todas buenas, una voz increíble. Incluimos una Orquesta Sinfónica, decidimos rendirle un homenaje por todo lo alto».

Mora enfatizó que con esta producción busca que las nuevas generaciones no olviden esta música «en el mercado latino las estrellas se entierran con su cuerpo, no como en el mercado anglosajón que los artistas trascienden».

Dos medallas de oro en los Musica Awards

View this post on Instagram

A post shared by Eleazar Mora (@eleazarmora)

Un venezolano que esta trascendiendo desde otras tierras y su trabajo ha sido reconocido recientemente «estamos muy complacidos, nos ganamos dos medallas de oro en los premios Musica Awards . Se premian candidatos de 70 países, tuvimos la suerte de ser premiados con dos por «Latin Music» y «Male Vocalist» por el álbum «Javier Solís una Orquesta una Voz Vol. 2».

Aunque él lo llama suerte, la realidad es que es un artista que se ha ganado el respeto y la admiración del mercado latinoamericano y que aún falta mucho por recorrer detalló que actualmente se encuentra estudiando un máster en una prestigiosa universidad estadounidense y así ayudar a sus colegas a adentrarse a este mercado.

Nos adelantó que cuenta con otros álbumes que poco a poco irán sacando «los tenemos en archivo, al menos seis producciones».

Para concluir, el venezolano envío un mensaje a los que quieren hacer incursionar en este mundo «si sienten pasión por la música, tomen esto como su vida y no desmayen, sigan trabajando, a larga trae sus frutos , nunca me imagine que me ganaría una medalla en los Musica Awards».

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com