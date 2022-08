Entornointeligente.com /

'Ele morreu em um lugar que amava. Era apaixonado pelo Brasil', diz amiga de turista americano baleado na Zona Norte O turista norte-americano foi baleado dentro de um apartamento em Cascadura, na Zona Norte do Rio, e morreu na madrugada desta sexta (12). Por Alice Portes, TV Globo

12/08/2022 14h25 Atualizado 12/08/2022

1 de 3 Trey Thomas e a amiga Bianca — Foto: Arquivo pessoal Trey Thomas e a amiga Bianca — Foto: Arquivo pessoal

A amiga do norte-americano Trey Thomas Joseph Barber , de 28 anos, baleado na nuca na última terça-feira (9) , contou que o turista amava o Brasil. Segundo ela, o jovem conseguiu realizar o sonho de conhecer vários lugares no Rio de Janeiro antes de morrer, na madrugada desta sexta-feira (12).

«Ele morreu em um lugar que ele amava. Era apaixonado pelo Brasil. Conheceu vários lugares do Rio que ele sonhava em conhecer», comentou Bianca Silva.

Trey Thomas Joseph Barber levou um tiro quando se levantou para pegar o controle remoto dentro da casa onde estava hospedado, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. Na hora, ocorria um tiroteio no Morro do Fubá.

Bianca é filha de Célia Lopes, dona da casa onde Trey estava em Cascadura. Essa era a segunda visita do jovem ao Rio. Ele estava passando férias na capital fluminense. Os dois se conheceram, através de um amigo em comum, há cerca de quatro anos. Nos Estados Unidos, Trey dava aulas de Língua Portuguesa em Los Angeles.

«É uma fatalidade. Mais uma vítima. Mais um inocente que está pagando por algo que não fez. Infelizmente, a gente não tem mais paz nem dentro de casa. Alguém precisa fazer alguma coisa», lamentou a amiga do norte-americano.

2 de 3 Amiga descreve o americano como apaixonado pelo Brasil — Foto: Arquivo pessoal Amiga descreve o americano como apaixonado pelo Brasil — Foto: Arquivo pessoal

Após ser baleado, Trey foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Já na madrugada de quinta-feira (11), ele foi transferido para o Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul. A unidade de saúde confirmou a morte de Trey à TV Globo nesta sexta.

Segundo a amiga, a bala que acertou Trey pegou uma veia que mandava sangue para o cérebro e, já no Samaritano, o órgão foi parando de funcionar.

«Os médicos deram mais 12 horas de vida pra ele, na quinta à tarde, por volta de 12h», disse.

Conforto dos amigos de Trey

Bianca contou que passou o dia todo com o amigo. Na madrugada desta sexta, ela recebeu a notícia do falecimento do norte-americano.

«Por volta de 2h, nós estávamos em contato com a família dele, o tempo todo, e uma amiga muito próxima, de infância, me mandou uma foto e disse: ‘Olha, esse é o céu aqui agora’».

A imagem mostra uma foto com a letra «T» invertida, de Trey.

«Fiquei muito emocionada. Com essa foto a gente acredita que ele tenha partido em paz. Uma coisa que conforta», comentou Bianca.

Morre turista americano baleado durante tiroteio em Campinho na Zona Norte

O corpo foi para o Instituto Médico-Legal (IML). Segundo Bianca Silva, o corpo de Trey deve ser transferido para os EUA.

Em nota, a representação do país na cidade disse que oferece condolências aos familiares de Trey e disse que está fornecendo toda assistência consular necessária.

Durante o tiroteio que terminou com a morte do norte-americano, outro homem foi encontrado morto e outras duas pessoas ficaram feridas. Os baleados estavam dentro de um ônibus, que passava no momento do confronto.

3 de 3 Foto do céu descrito pela amiga — Foto: Arquivo pessoal Foto do céu descrito pela amiga — Foto: Arquivo pessoal

