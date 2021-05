Elías Santana: Hay que hacer primarias de todas las fuerzas políticas con el soporte del CNE un mismo día

Entornointeligente.com / Sostiene que la sociedad venezolana “debe oxigenar” su clase política. “Hay que tener mejores partidos políticos”. Llama la atención sobre la coyuntura y dice que “llega la hora de motivar sobre la importancia de esa elección”. Hacen hincapié que es “una oportunidad para crear las condiciones que estimulen la aparición de nuevas figuras y de nuevas maneras de proceder en la política”

La sociedad civil está en el centro de la polémica y la discusión política del país. Juega un papel determinante en este momento en que los partidos y los políticos no tienen “la mejor pegada” sobre la población.

Elías Santana fundador de La Escuela de Ciudadanos es un gran conocedor de este “tercer sector” que hace vida dentro de la sociedad junto al sector político y el económico. Sostiene que “estamos frente a un nuevo momento de esa participación ciudadana en el planeta”.

Aclara que sociedad civil es todo lo que rodea la organización de la población más allá de los partidos y puede ir desde un equipo de softbol hasta una junta de vecinos. Advierte “no se debe estigmatizar ni a la sociedad civil ni al poder popular”, al final es la gente organizada.

Con respecto a la coyuntura electoral propone que para devolver la confianza en el voto debería llamarse a unas elecciones primarias generales para definir las candidaturas en cada una de las organizaciones y coaliciones. La idea es legitimar esa representatividad necesaria en los órganos de poder más cercanos al ciudadano como lo son consejos municipales, alcaldías, gobernaciones y consejos legislativos.

Santana señala que evalúan solicitarle al Consejo Nacional Electoral que haya un día de primarias para todas fuerzas políticas avaladas por el ente electoral.

La idea suena descabellada.

Sin embargo Santana está acostumbrado a estas empresas. Es bueno recordar que en un mes de mayo por allá en el año 2000, Luis Miquilena, presidente del Congreso de la República se preguntó públicamente “¿Sociedad civil? ¿Con qué se come eso?”.

Y ese fue el comienzo de una batalla que Santana recuerda diciendo: “Aquella respuesta que nos dio don Luis Miquelena a las puertas del Congreso, es un favor impagable en promoción”.

Presentación en sociedad de la sociedad civil

A partir de ese momento se hace más visible en el país la sociedad civil como concepto universalmente aceptado y estudiado “que son esas expresiones organizadas de la sociedad que no son parte del mundo de los políticos y no aspiran, no tienen como misión la toma del poder”.

“El que está en la sociedad civil, generalmente organizado en asociaciones civiles sin fines de lucro, reguladas por el código civil o en fundaciones”, explica.

-Si no está por la toma del poder, no quiere ocupar los espacios del sector político… por qué la sociedad civil hoy concentra la atención del debate y ha desplazado a esos actores.

-Estamos frente a un nuevo momento de esa participación ciudadana en el planeta. Con el tema de la pandemia se han acelerado y catalizado procesos. A lo interno de los países se notan las relaciones entre sociedad civil y partidos políticos. Si ves la sociedad española, la sociedad estadounidense, la sociedad argentina, brasilera, la venezolana es imposible comprenderlas, hoy por hoy, sin saber de su sociedad civil, de su tercer sector. Probablemente en los años sesenta decías: hay una gran central sindical, los empresarios están organizados en una cúpula empresarial y por otra parte los partidos políticos. Era sencillo. En Venezuela comienza a la aparición de la sociedad civil con el fenómeno de las asociaciones de vecinos en los sesenta y de ahí en adelante se hace un tejido asociativo que en Venezuela es sumamente importante.

Hablemos de roles

-¿Cuál es el papel que esta sociedad civil va a tener en el escenario electoral que tenemos?

-Desde la sociedad civil, que son expresiones que están fundamentalmente en los municipios, se valora la figura de los alcaldes, la figura de los gobernadores, que son nuestros interlocutores, el lugar en el que estamos, de una cooperativa, de una asociación de vecinos, de un consejo comunal. Son tus interlocutores. Entonces había que hacer un esfuerzo para que fuésemos a un proceso electoral en donde los consejos municipales, los consejos legislativos regionales, las gobernaciones, las alcaldías expresen y reflejen lo que la sociedad está esperando. No es un tema de oposición y gobierno. Nosotros cuando conversamos en La Escuela de Ciudadanos decimos que necesitamos una oxigenación, una renovación del liderazgo político, de las estructuras partidistas. Necesitamos buenos partidos políticos, necesitamos dirigentes capaces, que sean buenos gerentes, que sean capaces de pensar de ejecutar, y con unas vidas privadas transparentes en cuanto al tema económico, que no sea esa su profesión u oficio para enriquecerse.

-El esfuerzo de la sociedad civil que adversa al gobierno de Maduro se ve atomizado, diluido, fragmentado. Cuál es el cemento que pueda consolidar una propuesta creíble para que la gente se anime con el tema electoral.

-Vamos a ver ahora cómo esas organizaciones de la sociedad civil que deben dar ese enorme paso que acompaña en ese proceso de tener un nuevo CNE. Están monitoreando el avance de otras condiciones como la apertura del Registro Electoral, con las auditorías, con la presencia de los observadores internacionales, con una campaña que sea medianamente equilibrada.

Santana no se detiene en su argumentación y dispara sus reflexiones una tras otra. “Ahora viene un momento de motivar sobre la importancia de esa elección y hay además una oportunidad para crear unas condiciones que estimulen la aparición de nuevas figuras y de nuevas maneras de proceder en la política”.

Hace hincapié en que la sociedad venezolana “debe oxigenar” su clase política. “Hay que tener mejores partidos. Esta es una gran oportunidad, con unas elecciones regionales y unas elecciones municipales. Por eso es que una cantidad de organizaciones de la sociedad civil, desde hace dos o tres años han estado haciendo un trabajo, a veces con muy bajo perfil y otras veces con visibilidad, para influir para que se nombrase un nuevo CNE”.

-Entonces… ¿la clase política ya no sirve, se desgastaron? ¿Hay que pasar la página y dejarla? ¿No hay gente allí que pueda seguir?

-Nada, nada en la vida es así de tajante. Si tú creas un cambio en las condiciones que estimulen actitudes positivas, actitudes transparentes, de actitudes constructivas, el que se adecue a eso sobrevivirá y tendrá posibilidades de ganar la voluntad de la gente. El que no desaparecerá. Es como el fenómeno de los dinosaurios. Hay dinosaurios en la política venezolana, pero se han cuidado muy bien de no dejar a los venados crecer.

-Hay un dinosaurio que han tratado de comerlo de un bocado. Eso no genera un cambio. Hay un establishment que pareciera estar cómodo, tanto desde el poder como de quienes se muestran como sus más enconados adversarios. Hacen lo mismo y siempre tienen los mismos resultados y se mantienen.

-¿Quién tiene el enorme poder en un proceso electoral? El ciudadano que se expresa a través de sus redes, de radio bemba, que es un medio de comunicación sumamente importante y no tiene que ver con tener disponibilidad de datos. El ciudadano lo hace, no solamente a través de su presencia de opinión pública, sino fundamentalmente a través de su voto y su movilización.

Ahora Santana se detiene. Mueve las manos como dibujando en una pizarra y dice: “Imagínate este escenario. Esto lo hemos pensado en La Escuela de Ciudadanos: Solicitarle al Consejo Nacional Electoral que haya un día, supón en el mes de septiembre, en el que se realicen las primarias de todos los partidos políticos y de todas las fuerzas políticas con el soporte con el aval del CNE”.

-El PSUV llamó a primarias.

-Yo creo que a la sociedad venezolana le conviene que en este momento ese hombre que va a aspirar a la gobernación, esa mujer que va a aspirar a una alcaldía sea legitimado previamente por un proceso de primarias. Habrá lugares en donde el Psuv y sus aliados tengan un candidato que es obvio y allí no habrá necesidad de hacer un proceso de primarias, lo mismo puede pasar en la oposición. Pero para que eso ocurra tienen que ser unas primarias el mismo día con el aval del Consejo Nacional Electoral donde participan todas las fuerzas políticas. Puede ser una feria democrática.

-Pero hay quienes dicen que eso debilitaría la oposición. Las rencillas que dejan las primarias ayuda a la fragmentación. Además son costosas.

-Son caras. Alguien dirá que no tiene dinero para participar en una primaria, entonces… ¿cómo pretenden meterse a candidatos si no tiene cómo financiar ni unas primarias? Hay que financiarlas con el apoyo del Consejo Nacional Electoral para que ese no sea un elemento perturbador. Para que haya una primaria ambos bloques políticos deberían hacer un código de ética de la campaña electoral.

-En la política venezolana si tú no ganas entonces ligas en contra de quien te ganó. Por eso tenemos el escenario que existe.

-De cada problema que se tenga tienes que buscar cuál es el origen. Ya resueltos los fondos, estaría el código de ética y además debes hablar de tu programa y de tu equipo. Cuando dices: “yo estoy acompañado de estos señores en el caso de yo ser electo como el candidato ellos van a ser mis directores en la alcaldía y estos van a ser mis concejales”, revelas la mayor cantidad de información. Todos los que concurran en este proceso tendrían la obligación, más allá de lo que se hace habitualmente en la contraloría, de informar a la ciudadanía su modus vivendi. Así puedes recuperar la majestad de los consejos legislativos.

Vea la conversación de Elías Santana con nuestro director José Gregorio Yépez por nuestra plataforma de YouTube contrapuntoaldia.com.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com