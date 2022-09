Elas batem as asas e os fotógrafos de aves clicam no botão: eis as melhores imagens

Entornointeligente.com /

Um lagopo-branco, na sua frondosa plumagem invernal, bateu as asas sobre as também muito brancas montanhas de Tysfjord, na Noruega — e valeu o prémio de Fotógrafo de Aves de 2022 ao conterrâneo Erlend Haarberg .

«Neste dia de Inverno, eu estava a caminho do topo de uma montanha. Estava quase a chegar ao cume quando avistei alguns rastos na neve. Quase imediatamente a seguir um pássaro levantou voo, com o cenário dramático a mostrar o ambiente duro a que esta ave chama casa», escreveu o fotógrafo de vida selvagem nos países nórdicos.

O Bird Photographer of the Year, o maior concurso de fotografias de aves do mundo, recebeu este ano mais de 20 mil imagens. O grande vencedor recebe 5700 euros e as candidaturas para a edição de 2023 já estão abertas a fotógrafos amadores e profissionais.

Grande vencedor e vencedor na categoria de aves no seu ambiente. O voo de um lagopo-branco na Noruega Erlend Haarberg/Bird Photographer of the Year Um Pilrito-de-Peito-Preto em Heligoland, Alemanha. O vencedor na categoria de Jovem Fotógrafo de Aves (14 aos 17 anos) Levi Fitze Um picoteiro-comum, na Nova Escócia, no Canadá, é o vencedor da categoria de comportamento das aves Simon d’Entremont O voo de um turaco-de-poupa-verde no Quénia Aaron Baggenstos O retrato de dois turacos-de-crista-violeta na África do Sul Richard Flack Uma coruja-barrada rodeada de lixo no Oregon, Estados Unidos da América. Kerry Wu A medalha de bronze na categoria das imagens criativas foi para esta manipulação com uma imagem de um grou-americano Wei Lian O beija-flor de Anna, Califórnia, Estados Unidos da América. Vencedor na categoria dos nove aos 12 anos. Parham Pourahmad Um mobelha-grande na British Columbia, Canadá Sue Dougherty Uma luta entre dois machos da espécie tetraz-das-artemísias, no Colorado. Vencedor na categoria de Comportamento das Aves Peter Ismert Cria de pinguim-rei nas ilhas Falkland. Medalha de ouro na categoria de Atenção ao Detalhe Andy Pollard Uma tetraz-das-artemísias no estado do Colorado, nos Estados Unidos da América. Vencedor do Melhor Retrato Ly Dang O voo da catatua-rosada, na Austrália Raoul Slater A imagem criativa vencedora: cegonha-branca, na Ucrânia Petro Katerynych Uma linha de flamingos-rosados, em Abu Dhabi Ammar Alsayed Ahmed Um corvo-marinho-de-orelhas, no México. Vencedor na categoria preto e branco Henley Spiers A silhueta de um melro-preto Andrés Luis Domínguez Blanco A silhueta do turaco-de-poupa-violeta, no Canadá Brad James Um airo-comum na Escócia, uma das aves voadoras que melhor nada Henley Spiers

