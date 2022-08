Eladio Muchacho Unda: «Sin el capital social no hay posibilidad de desarrollo»

Entornointeligente.com /

Gabriel Montenegro/DLA.- De muy vistoso, concurrido y sobrio puede catalogarse el acto central con motivo de la celebración del 44 Aniversario de Diario de Los andes, efectuado en su sede del antiguo edificio de la emisora «Ángel FM», medio que continúa firme su trabajo, ahora en el recurso digital con su página web, Instagram y otras opciones en portales a nivel nacional e internacional.

Pero mas allá de esa quijotesca labor colectiva, resalta el trabajo de un valioso equipo de profesionales de la comunicación, hombre y mujeres de enorme valía, quienes con su talento y aporte, han hecho de DLA una referencia nacional e internacional del periodismo bueno que también se hace en la provincia venezolana.

En su intervención ante los presentes, Eladio Muchacho destacó «grosso modo» la historia y el transitar de Diario de Los Andes durante todo este periodo de tiempo, recordando todo lo involucrado en este proyecto comunicacional y parte de lo acontecido a lo largo de 44 años de intensa actividad.

« Diario de Los Andes nace precisamente de una idea o proyecto de atención comunitaria, profundamente social , pero encaminado a resaltar los más caros valores de nuestra región y no solo ser instrumento de defensa comunicacional en las luchas de la colectividad, sino aliado fundamental en el proceso de avance regional y nacional».

«Hemos celebrado triunfos, soportado fracasos y luchado contra muchas adversidades; sin embargo aquí continuamos firmes y decididos en nuestro propósito».

Habló además del ambicioso proyecto de expansión con las sedes en Táchira y Mérida, además del aporte y ayuda del recordado Antonio Ruiz Sánchez.

«Todavía palpita en mí la inquietud en no haber consolidado como aspiraba nuestro proyecto en Mérida, donde hemos querido y todavía soñamos, entregar un medio del tamaño, la calidad y la importancia de esta pujante región andina».

«Muchos creen que el proceso de adaptación digital ha sido difícil para nosotros, sin embargo debo decir con orgullo, propiedad, pero también con mucha humildad y respeto, que Diario de Los Andes fue uno de los primeros periódicos venezolanos en estar conectados al recurso del Internet, o incluso hasta por línea muerta cumplimos con varios importantes trabajos conectados desde el estado Táchira».

«Creo que para que una obra o emprendimiento tenga éxito, es necesario definir bien lo que se quiere, contar con el equipo idóneo y ser perseverantes en el objetivo a cumplir ; sin embargo para que haya desarrollo debe primero existir el capital social, ya que sin capital social no hay posibilidad de desarrollo, y los medios estamos llamados a fomentar y promover ese valor fundamental de los pueblos».

Reconoció el editor trujillano, a su equipo de trabajo actual y subrayó que a pesar de todo lo negativo ocurrido en los últimos años, el respeto y cariño por Diario de Los Andes se mantiene firme en la colectividad trujillana.

Escuela permanente de grandes profesionales Layisse Cuenca: «Llegué al periódico recién graduadita y me he quedado por amor a lo que hago y significa para mí». Una de las principales «fichas» de dirección y experiencia es la licenciada Layisse Cuenca , quien tiene en sus manos y poder la coordinación general del contenido informativo y el trabajo de pautas.

Para Layisse, Diario de Los Andes no solo ha sido una escuela y su segunda casa tras su arribo a nuestro periódico.

«En Diario de los Andes no solo comencé a vivir mi etapa profesional y el ejercicio del periodismo una vez llegada de la universidad, sino me sumé en su momento a un grupo de valiosos profesionales con quienes compartí y he compartido muchas vivencias, desde laborales hasta de arraigo de amistad entrañable. Sin dudas una familia con la cual ya llevo muchos años juntos y he aprendido a querer y respetar «.

«Mi gran satisfacción es observar que DLA, además de buena información y atención al colectivo, vende realidades, propone las cosas tangibles y camina seguro junto al pueblo trujillano «. «Cada día que pasa me siento más identificada con mi periódico y comprometida con ese colectivo por el cual existimos y trabajamos».

Francisco Graterol: «DLA ha sido y sigue siendo escuela de calidad inestimable para los buenos y mejores periodistas». El experimentado Francisco Graterol Vargas es sin lugar a dudas uno de los «mosqueteros» dentro del proyecto inicial de Diario de Los Andes.

Desde que surgió la idea de otro periódico para los trujillanos, Graterol fue llamado junto a valiosos profesionales de la comunicación como Jesús Romero Anselmi, Guillermo Montilla y Aníbal Miranda, quienes junto a nuestro editor Eladio Muchacho echaron a rodar primero el semanario «La Razón», paso previo o prueba a la contundente aparición de Diario de Los Andes en el estamento periodístico regional. Su experiencia es inobjetable y ha sido, además de jefe, guía, maestro y ductor de muchos de los profesionales de hoy en día.

« Cómo añoro las épocas de intenso trabajo; de revisar el material, buscar la foto ideal, el gran titular y los llamados de portada , además de la «noticia del momento». Diario de Los Andes no es solo escuela, sino una de las mayores universidades de la formación de buenos periodistas .

A los nuevos valores y en especial a mi hijo Frank, siempre les he dicho que deben trabajar duro en no solo ejercer un trabajo y cumplir con responsabilidad, sino en tratar de ser cada día mejores. «Si no aprenden a ser buenos en un medio como Diario de Los Andes, entonces perdieron su tiempo en la universidad o equivocaron la profesión. Me siento agradecido de Dios , de la vida y del doctor Eladio por perseverar para que nuestro medio se mantenga, a pesar de la crisis y vicisitudes. Gracias a todos por creer en Diario de Los Andes».

Yuliana Palmar:» He crecido profesionalmente y me siento muy orgullosa de pertenecer al equipo de Diario de los Andes». Yuliana Palmar es una de las jóvenes profesionales que han llegado para ofrecer, además de su innato talento, mucho esfuerzo y trabajo permanente.

A nuestra «Yuli» le corresponde una de las fuentes más difíciles y cuasi indeseadas del periodismo, como lo es la sección de Sucesos.

Común es verla tomar su teléfono y conectarse con autoridades, buscar datos, preguntar por algún evento policial ocurrido y salir rauda y veloz a cubrir algún accidente o acontecimiento para las denominadas «páginas rojas».

«Diario de los Andes, debo decir ha sido sin dudas una escuela y un recinto de muchas experiencias. Aquí siento que he madurado y crecido, no solo como profesional, sino como ser humano y social que vive a diario todo lo que ocurre en la cotidianidad. Me siento orgullosa de pertenecer a este equipo y contar con profesionales de altísima factura como compañeros».

Ever Garcés: «Son nada menos que 26 años de mi vida dedicados a mi diario y al periodismo trujillano y nacional». Ever Garcés no necesita presentación alguna; es el periodista requerido para todo lo que tiene que ver con farándula y el mundo del espectáculo, además de su permanente presencia en nuestras ediciones especiales.

Sin su aporte, quedaría un vacío notable en nuestras entregas y suplementos especiales, como el de nuestra edición aniversaria, tan solo para dar un ejemplo.

« Son 26 años transcurridos desde que llegué a Diario de Los Andes y sin jactancia alguna debo decir ha sido para mí una escuela de formación y saberes ; un mundo de vivencias, muchas buenas, otras malas y amargas, pero en síntesis la satisfacción del deber cumplido y el haber compartido con los mejores maestros del periodismo y la comunicación trujillana. El doctor Eladio, Graterol Vargas, Layisse Cuenca, quien me recibió con mucho cariño… contigo Montenegro, con quien compartí muchas jornadas de trabajo; en síntesis con todos mis colegas y compañeros a través de estos 26 años y aquí estoy todavía, porque para mantenerse y perseverar debemos amar lo que hacemos y yo amo el periodismo y por supuesto a nuestro periódico de siempre».

Mayra Linares: «Sin lugar a dudas una escuela excepcional y lugar ideal para crecer profesionalmente». Una de las más talentosas profesionales de la actualidad es nuestra consentida Mayra Linares , proveniente de una familia valerana de pura cepa, emprendedores, empresarios y hasta deportistas.

Mayra conjuga la acuciosidad del periodista objetivo, serio e incansable.

Para ella, identificada con DLA, la objetividad y la inmediatez son fundamentales cuando se trata de ofrecer lo mejor a los lectores y a la colectividad.

«Coincido en ratificar que DLA es la escuela ideal para no solo reforzar y desarrollar nuestras capacidades, sino en mi caso particular me ha permitido cultivar buenos amigos y amigas a la vez que he madurado como profesional . Deseo lo mejor para nuestro periódico y en este aniversario quiero testimoniar mi respeto y admiración por la calidad de cada uno de los profesionales que integran este maravilloso equipo».

Douglas Abreu: «Una escuela para el mejor aprendizaje y la oportunidad para los actuales y nuevos valores de la comunicación». Douglas Abreu es una especie de corresponsal permanente. Hombre ducho en materia política y muy cercano a los dramas sociales se incorporó a DLA con mucha entrega y entusiasmo.

«Claro que nuestro periódico es una escuela permanente de formación y suma de gratas experiencias. Es y ha sido refugio ideal para quienes como yo recibimos la oportunidad de realizar nuestro trabajo y aportar el grano de arena personal.

Doy gracias a Dios estar en un medio de tanta trascendencia y compartir con este maravilloso equipo de colegas y compañeros».

«Ojalá y retornen los tiempos buenos, se termine esta crisis, haya unidad y podamos estar juntos de nuevo. En este aniversario no puedo menos que felicitar y dar un fuerte abrazo a todos mis compañeros, esperando que este deseo se haga realidad. Aquí estamos para continuar sirviéndole al pueblo».

Alexander González: «En DLA he tenido la oportunidad de crecer profesionalmente y como comunicador cercano a los problemas y necesidades del colectivo». Alexander González , es sin mezquindad alguna uno de los grandes valores jóvenes del periodismo de la actualidad. Planificador, organizado, pulcro, profundamente acucioso y amable con todos, se ha ganado el respeto y la consideración de sus compañeros de labores.

« Diario de Los Andes significa para mí la gran oportunidad para mejorar profesionalmente, adquirir experiencia y compartir vivencias con lo que queremos hacer .Mi escuela, una de mis tres grandes pasiones y mi momento de responsabilidad permanente, eso es DLA, donde además tengo la ficha de contar con gente tan maravillosa.

» Cada día que pasa me enamoro más, además de mi familia y amigos, de mis dos grandes compañeras permanentes, la educación y la vida diaria de un periodista …Ese es el maravilloso mundo que Dios me ha dado como profesional».

José «Cheíto» Rojas, de informante a «informador» en DLA…20 puntos. José «Cheo» Rojas es ejemplo de lo que expresó el doctor Eladio Muchacho Unda, relativo a aquello del «arraigo comunitario y social de Diario de Los Andes», ya que de articulista, colaborador y permanente dador de informaciones y opinión, se convirtió en parte del equipo al abarcar la carrera de la comunicación social: « Jamás imaginé que de informante estudiantil y comunitario me iba a convertir en periodista de DLA . Considero que es verdad que en nuestro periódico existe una verdadera escuela de transformación profesional y excelencia. Yo mismo he probado ese arraigo e interés por mejorar cada día y mis maestros solo me han pedido eso…calidad y buen periodismo, además de la prioridad para el sentimiento comunitario y la vital atención institucional.

Aquí estamos para seguir avanzando y caminar al lado de este valioso equipo que acompaña al doctor Eladio. Muchas felicidades y mis respetos para todos».

