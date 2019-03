Entornointeligente.com / ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR INTEGRADO De conformidade com o que noticiamos, teve lagar, ontem, às 14,30 horas, no Palácio dos Jequitibás, o ato de entrega e abertura das propostas na concorrência aberta para elaboração do Plano Diretor do Desenvolvimento Integrado, que a administração Orestes Quércia pretende levar avante para suas realizações. Compareceram as cinco firmas concorrentes seguintes, selecionadas entre as 14 que haviam se interessado pelo trabalho: ASPLAN S.A. — Assessoria em Planejamento em Consórcio; BRASCONSULT — Engenheiros, Projetistas e Consultorias Técnicas e Administrativas S.C.; G.P.I. — Grupo de Planejamento Integrado, consórcio composto pelas firmas Planorg — Planejamento e Organização Ltda, Ecplan — Economistas e Planejadores Associados Ltda. e Escritório Heitor Ferreira de Souza entre outras. MAIS DE 40 MORTOS NO DESASTRE DA S-J Violento choque de trens ocorreu na manhã de hoje, entre as estações de Caieira e Perus, na Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, quando unia, locomotiva colheu um carro de passageiros. No desastre ficaram feridas dezenas de pessoas. Até o momento ainda são confusas as noticias sobre o desastre, sabendo-se apenas que é grande o número de vítimas. Quatro viaturas da Rádio Patrulha e quatro ambulâncias seguiram imediatamente para o local, prestando os primeiros socorros às vítimas. O Corpo de Bombeiros de Osasco foi enviado com urgência a Perus, para prevenir contra incêndios e auxiliar na remoção dos feridos. Eleva-se a 44 o numero de mortos no acidente desta manhã na Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. VIETCONG INTENSIFICA ATAQUES EM SAIGON O Vietcong intensificou esta manhã, seus ataques, bombardeando sessenta e cinco objetivos mi-litares e civis, enquanto que os norte-vietnamitas resisti-ram violentamente a ofensiva norte-americana ao noroeste de Saigon, informou aqui esta manhã um porta-voz militar norte-americano. Somente no primeiro dia desta quarta ofensiva geral vietcong a norte-vietnamita que começou há 27 dias, o número de bombardeios foi maior do que o de hoje: 125 objetivos foram atingidos nesse dia. Entretanto o embaixador norte-americano em Saigon entrevistou-se, esta manhã, na capital com o presidente Nguyen Van Thieu.

LINK ORIGINAL: Correio Popular

Entornointeligente.com