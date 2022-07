‘Ela morava em um porão’, diz vizinho sobre como empregada da ‘mulher da casa abandonada’ era tratada nos EUA

Entornointeligente.com /

24/07/2022 23h18 Atualizado 24/07/2022

Uma mansão em um bairro nobre e a sua moradora reclusa estão despertando muita curiosidade na capital paulista . O local virou uma espécie de ponto turístico. Esta semana, a polícia esteve lá.

A equipe do Fantástico teve acesso a mais detalhes do que aconteceu há 22 anos, quando vizinhos denunciaram que Margarida Bonetti, a dona da casa abandonada , mantinha uma empregada em condições de escravidão nos Estados Unidos .

A repórter Giuliana Girardi conta por que esse caso vem dividindo opiniões.

A operação dessa semana era para verificar denúncias feitas por vizinhos de abandono de incapaz – quando a pessoa não tem condições de cuidar sozinha de si, de se proteger . Tudo transmitido ao vivo por emissoras de TV, com direito a público na rua acompanhando em tempo real o desfecho dessa história.

«Populares foram se acumulando no local e foi se tornando algo um pouco além do que nós estamos acostumados em um cumprimento de mandado de busca. Dificilmente acontece essa comoção», destaca Vanessa Bastos Guimarães, delegada.

Se você até agora nunca tinha ouvido falar na mulher da «casa abandonada» é porque provavelmente não sabe da existência de um podcast da Folha de S.Paulo que está há semanas entre os mais ouvidos nos principais tocadores de áudio.

Uma investigação de seis meses do jornalista Chico Felitti: – o caso de uma mulher que vive sozinha, em uma casa caindo aos pedaços e que foi procurada por anos pelo FBI para ser ouvida.

O crime: manter uma senhora nos Estados Unidos , em condições análogas à escravidão, por cerca de 20 anos . Na época, em 2000, o Fantástico acompanhou o caso.

O então marido de margarida, Renê Bonetti, foi condenado a quase sete anos de prisão pela justiça americana e cumpriu a pena.

O Fantástico conseguiu localizar nos Estados Unidos vizinhos que moravam bem próximos à casa de Margarida Bonetti. Eles contaram como a empregada era tratada na casa.

«Ela morava num porão, não tinha condições sanitárias, estava praticamente reclusa ali embaixo. Nós não acreditamos no que ela falava, então fomos lá, dentro da casa, na cozinha, ela tinha duas geladeiras lado a lado. Uma delas tinha uma corrente e um cadeado, impressionante. A outra era dela. Só tinha lá dentro arroz e feijão, é impressionante», conta um vizinho.

A história que ressurgiu com o podcast foi ganhando uma enorme repercussão e esta semana tomou ares de espetáculo de circo, como algumas pessoas postaram.

O Fantástico decidiu entrar nessa história agora pra tentar entender o que move essa legião de curiosos, qual o interesse dessas pessoas, e principalmente: por que uma mulher com endereço fixo, numa região nobre de São Paulo , conseguiu ficar por tantos anos aqui?

«Ela veio para o Brasil porque o pai tinha falecido. Tanto é que não tinha nada. Como é que ela viria pro brasil se ela tivesse algum problema? Ela jamais passaria na imigração. Então não tinha nada contra ela quando ela veio. Ela nega todas essas acusações», diz Helena Mônaco, advogada de Margarida.

O Fantástico tentou contato com o FBI para saber se a Justiça brasileira foi informada do crime praticado no exterior, mas eles não responderam. No sábado (23), recebemos a informação de que existe um inquérito em nome de Margarida Bonetti no Brasil.

O Tribunal de Justiça de São Paulo disse que o inquérito é do ano 2000 e foi arquivado em 2005. O Fantástico solicitou acesso ao documento, que não está digitalizado. O TJ informou que o pedido será encaminhado nesta segunda (25).

