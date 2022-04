Entornointeligente.com /

Eleições Carnaval Perdão a Daniel Silveira Morte no Carnaval Guerra na Ucrânia Ela chegou! Depois de atraso no desfile da Gaviões, Sabrina Sato chega ao Rio Apresentadora desfilou como rainha para a Gaviões da Fiel e termina a noite entrando na avenida para a Unidos da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Por Eliane Santos, g1 Rio

24/04/2022 03h17 Atualizado 24/04/2022

1 de 5 Sabrina comemora a chegada na concentração — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Sabrina comemora a chegada na concentração — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Depois de um leve perrengue, por causa de um atraso no desfile da Gaviões da Fiel , no sambódromo do Anhembi, a apresentadora Sabrina Sato conseguiu chegar ao Rio de Janeiro para desfilar como rainha de bateria na Vila Isabel.

‘Já deu certo, continuem torcendo’, diz Sabrina Sato a caminho do Rio de Janeiro

O avião de Sabrina posou no Galeão, na Zona Norte do Rio, às 2h47. Inicialmente a previsão era que ele chegasse às 1h58, mas com o atraso no desfile da Gaviões, o horário de estendeu.

Veja o cronograma de Sabrina Sato para desfilar em SP e no Rio

De lá, ela será escoltada por batedores em motos, que vão acompanhar o seu carro e evitar retenções que atrasem seu caminho. O trajeto entre o Galeão e a Sapucaí é estimado em 20 minutos.

Caracterização pelos ares: Sabrina Sato é maquiada e recebe massagem em voo

Atraso em SP

Durante o caminho para o aeroporto, ela postou um vídeo no seu perfil do Instagram dentro do veículo. Ainda com a fantasia da Gaviões, ela pediu torcida para que tudo dê certo e agradeceu o carinho do público em São Paulo.

«Acabei de sair do desfile da Gaviões e estou chegando no aeroporto para pegar o avião. Já deu certo. Continuem torcendo. Quero agradecer todo público, a arquibancada lotada, com a torcida da Gaviões. Vocês fizeram minha noite começar de uma forma muito especial. Foi demais, muita emoção», disse.

2 de 5 Sabrina Sato no desfile da Gaviões da Fiel — Foto: Marcelo Brandt/g1 Sabrina Sato no desfile da Gaviões da Fiel — Foto: Marcelo Brandt/g1

Cerca de 50 minutos depois, a musa postou um vídeo dentro do jatinho mostrando que a maquiagem já havia sido trocada e avisou que havia chegado no Rio de Janeiro.

A escola Unidos da Vila Isabel vai prestar uma homenagem ao cantor, compositor, poeta e escritor Martinho da Vila, presidente de honra da Vila.

Da infância na roça às viagens a Angola, o engajamento nas causas sociais, passando por samba geniais e livros memoráveis. Mas vai destacar principalmente o jeito simples, boêmio e alegre, que fez com que Martinho conquistasse a Vila e incorporasse o bairro a seu nome.

Tumulto

3 de 5 Sabrina Sato acompanhada por multidão — Foto: Celso tavares/g1 Sabrina Sato acompanhada por multidão — Foto: Celso tavares/g1

A musa deixou o hotel próximo ao Sambódromo do Anhembi na noite de sábado (23) cercada de fãs.A saída foi marcada por tumulto, aglomeração. Sabrina chegou a pedir a quem estava no local para tomar cuidado para que ninguém se machucasse.

No trajeto, também comentou sobre a expectativa para o desfile em São Paulo: «Muita saudades do carnaval, dessa loucura», disse ela. «Carnaval para celebrar a vida», completou.

4 de 5 Sabrina Sato — Foto: Celso Tavares/g1 Sabrina Sato — Foto: Celso Tavares/g1

5 de 5 Sabrina Sato na concentração da Gaviões — Foto: Marcelo Brand/g1 Sabrina Sato na concentração da Gaviões — Foto: Marcelo Brand/g1

