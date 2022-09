El youtuber Alex Tienda anunció su regreso a Venezuela

Entornointeligente.com /

A través de sus redes sociales, el documentalista y travel blogger, expresó a través de su cuenta de Instagram que se encuentra nuevamente en el país, pues en su anterior visita por Venezuela quedó encantando con los paisajes de nuestro país, agregando que realizó un viaje por el Canaima, Petare, Los Roques, entre otros sitios icónicos para mostrarlo a sus millones de suscriptores.

Ahora bien, no dejó la oportunidad de pasearse por suelo criollo por segunda vez y por este motivo reveló «Pasó un año y medio pero juré que volvería!!… Lo que más me ilusiona es el motivo de ESTA visita en especial! Este domingo se viene un GRAN VIDEO!! No se lo pierdan! 😉».

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Alex Tienda (@soyalextienda)

En este caso, Tienda parece que viene con un proyecto entre manos y en el cual está relacionado Venezuela, sin embargo dijo que pronto revelaría los detalles de lo estará haciendo en el país. Finalmente, el reconocido youtuber también aprovechó de fotografiarse junto a dos grandes venezolanos, Daniel Dhers, ciclista profesional de BMX venezolano de trayectoria y reconocimiento por ser medallista olímpico, y Samuel Rodríguez, mejor conocido como Sampins, el empresario y humorista criollo, expresando «Kedepinga, chamo! 😎» desde Caracas donde se encuentra actualmente.

Con información de Gossipvzla

