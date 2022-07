«El éxito de Kimberly García es fruto de un trabajo metódico y científico»

Entornointeligente.com /

«Eso no es una cosa que sale de la noche a la mañana –enfatiza Cañizares–, es una estrategia científica y así hemos trabajado no solo con ella, sino también con los demás atletas que formamos en la escuela de marcha de El Tambo». La perseverancia es otro de los méritos de nuestra flamante doble campeona mundial. «Muchos abandonan en el camino, pero ella ha mantenido siempre su performance», afirma el entrenador, al recordar el paso de García León por esta escuela huancaína. «Desde hace varios años, Kimberly le ha dado muchas alegrías al Perú en torneos internacionales, ha sido campeona panamericana, recordista sudamericana, ha estado en el top 12 del mundo», destaca. Escuela de campeones Respecto a la escuela de marcha atlética de El Tambo, Cañizares detalla que grandes figuras del deporte han pasado por ella, como Pablo Yurivilca, el primer medallista mundial del atletismo peruano en los últimos tiempos. El técnico recuerda que Kimberly García dio sus primeros pasos en marcha atlética en la década de 1990. «Comenzó con el programa Colasam de psicomotricidad y que significa correr, lanzar, saltar y marchar, porque a los niños no se les entrena a esa edad, sino hasta los once años». «Nosotros comenzamos con un programa según la edad, de psicomotricidad o atletismo básico. Eso incluye, como punto de partida, una prueba de selección de talento», manifiesta. Alto rendimiento «Los atletas de alto rendimiento se forman desde temprana edad, desde que son escolares, desde que son menores», continúa el entrenador. «En dos meses o un año no se logra una medalla mundial; eso hay que construirlo con mucho esfuerzo y colaboración, con un equipo multidisciplinario trabajando al lado de uno», añade. Además, el apoyo del Estado es una parte fundamental, pero la preocupación de la familia para que su hijo o hija salga adelante es un factor importantísimo, un elemento psicológico clave, destaca el profesor cubano que ya se siente huancaíno. [Lea también: Madre de Kimberly García celebra triunfo de su hija y la califica de «huancaína de oro» ] Más en Andina: ?? Así informa la prensa mundial sobre el triunfo de la atleta peruana Kimberly García, quien logró su segunda medalla de oro en los 35 kilómetros marcha femenina en el Campeonato Mundial de Atletismo 2022, en Oregón (Estados Unidos). ?? https://t.co/davRjBtyxD pic.twitter.com/mwJhnnWHYY

