El Xiaomi Mi 9 permite ocultar el ‘notch’

Entornointeligente.com /

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Dos semanas después de su presentación el Xiaomi Mi 9 ya ha recibido actualizaciones de software menores que mejoran el funcionamiento o agregan capacidad de personalización estética. La última permite ocultar el notch del smartphone, el cual resulta molesto a muchos.

Aunque el Xiaomi Mi 9 mejora significativamente con relación al Xiaomi Mi 8 en cuanto al tamaño del notch del dispositivo, haciéndolo más pequeño y discreto, parecido a una gota de agua, aún hay personas que no terminan de sentirse cómodos con esta solución para hacer que la pantalla no tenga bordes pero que necesita un espacio para cámaras y sensores frontales.

En la versión 9.3.1 para desarrolladores de MIUI 10 —la capa de personalización de Android para smartphones Xiaomi— se encuentra una nueva opción que permite la posibilidad de ocultar el notch . Como soluciones similares, agrega una barra de color negro en el área donde se encuentra la muesca de tal forma que crea un efecto que lo oculta.

La opción se ha descubierto por usuarios que tienen acceso a la versión beta de MIUI 10 y han compartido imágenes que muestran cómo funciona. Debido a que el Xiaomi Mi 9 usa una pantalla AMOLED, en vez de que los pixeles pinten color negro, simplemente los apaga, mejorando el efecto, a cambio de recortar una pequeña área útil del smartphone.

No es la única mejora del software que llegará próximamente a los usuarios del Mi 9 , también solucionará el alto consumo de energía de los servicios de Google que reducen el tiempo de autonomía del smartphone.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Presentarán plan para ayudar a los trabajadores Investigación allana el camino para vacuna contra la gripe mediante células innmunes Next → You May Also Like Xiaomi presentó el celular Mi9: cuatro cámaras y hasta 12 GB de RAM febrero 23, 2019 admin Comentarios desactivados en Xiaomi presentó el celular Mi9: cuatro cámaras y hasta 12 GB de RAM Joven que se unió a ISIS en Siria, a punto de perder la ciudadanía británica febrero 24, 2019 admin Comentarios desactivados en Joven que se unió a ISIS en Siria, a punto de perder la ciudadanía británica Los robots “colaborativos” de Amazon, un anticipo del futuro febrero 21, 2019 admin Comentarios desactivados en Los robots “colaborativos” de Amazon, un anticipo del futuro El Tiempo Caracas 19 ° lluvia ligera humidity: 78% wind: 1m/s NE H 21 • L 19 30 ° Tue 30 ° Wed 30 ° Thu 28 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA “No me preocupa la pérdida de identidad del flamenco” marzo 4, 2019 admin Comentarios desactivados en “No me preocupa la pérdida de identidad del flamenco” CULTURA Conan Osíris y su canción imposible marzo 3, 2019 admin Comentarios desactivados en Conan Osíris y su canción imposible CULTURA Panameños ‘danzan’ en el Sambodromo marzo 3, 2019 admin Comentarios desactivados en Panameños ‘danzan’ en el Sambodromo CULTURA Johnny Depp demanda a su exesposa por difamación marzo 3, 2019 admin Comentarios desactivados en Johnny Depp demanda a su exesposa por difamación

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com