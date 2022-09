El whatsapp no es urgente y otros mandamientos para una vuelta a la rutina menos estresante

Entornointeligente.com /

Uno de cada cinco casos de depresin se debe al estrs laboral . Es uno de los datos que revela un reciente estudio internacional liderado por cientficos del Hospital Clnic-IDIBAPS ( Molecular Psychiatry ). Adems, de acuerdo con el informe anual Cigna 360 Well-Being , dos de las principales fuentes de estrs de las personas hoy en da son la situacin financiera (40%) y la incertidumbre sobre su futuro laboral y econmico (53%). Otro dato? En la mayora de las encuestas realizadas tras la pandemia, se percibe claramente que las prioridades de trabajadores ya no son las que eran. Hoy, la primera -con un 71%- es la de pasar mas tiempo con la familia y conciliar la vida personal con la profesional ; la segunda, dedicarse ms tiempo a sus aficiones, gustos y vida social -con un 66%-; la tercera, disfrutar de tiempo flexible y recibir un trato amable por parte de sus empleadores -un 65%-; y la cuarta (antes era la primera), tener mejores ingresos -el 60%-.

Priorizar la salud mental en el trabajo No es extrao que la mayora de las personas experimenten ansiedad y depresin con la vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano. Segn Cigna 360 Well-Being , «retomar las obligaciones laborales tras las vacaciones siempre requiere de un periodo de adaptacin que implica un cambio en la rutina del sueo , de la alimentacin y del da a da que hacen que la vuelta suponga una noria emocional conocida como sndrome postvacacional que puede producir estrs, dolores de cabeza, irritabilidad, falta de concentracin, insomnio y, en los casos ms severos, depresin «.

Cuida tus tiempo de descanso cada da.

Segn Ana Snchez de Miguel , directora de Recursos Humanos de Cigna Espaa, «en el momento socio econmico que vivimos actualmente, donde nos vemos obligados a lidiar con la incertidumbre en diversos mbitos (pandemias, guerras, situacin econmica desfavorable, etc), el elemento diferenciador para los departamentos de RRHH es focalizarse de manera especial en el cuidado de la salud mental de las personas que gestionan». Eso supone, entre otras medidas, facilitar la conciliacin laboral con una mayor flexibilidad en la presencialidad, ofrecer informacin actual sobre el estado y los objetivos de la empresa, fomentar una actitud positiva entre los empleados respetando los momentos de desconexin , regulando la carga de trabajo, etc…, o respetar ese periodo de adaptacin tras la vacaciones.

4 mandamientos para una vuelta al trabajo menos estresante Tu mente y tu cuerpo necesitan que los cuides. Eso supone afrontar la vuelta al trabajo desde la calma . Te proponemos algunos tips para que tu actitud de cuidado no decaiga y acabes sumida en el estrs en menos de una semana. Adems de dar un tiempo a tu cuerpo y a tu mente para adaptarse a la nueva rutina , evita los errores que te predisponen al estrs.

Por prisa o por no darle importancia. El desayuno se encarga de aportar glucosa al cerebro , un rgano que slo consume este nutriente y que, por la necesita. La ausencia de glucosa afecta a nuestro sistema nervioso , provoca mal humor, dificultades para concentrarnos y para resolver problemas, genera ansiedad y estrs . Sin embargo, cuando tomas un desayuno saludable , se activan todos los sistemas esenciales de tu cerebro. Y, qu es un desayuno saludable? el que incorpora alimentos ricos en hidratos de carbono, grasas saludable y protenas y evita los productos con un ndice glucmico muy alto. Tmate tu tiempo y practica el desayuno slow .

Adptate poco a poco a los nuevos horarios

Adptate poco a poco a los nuevos horarios (y nunca sacrifiques tu sueo). Acostumbrados al horario de las vacaciones, podemos cometer el error de seguir acostndonos tarde porque no tenemos sueo . El problema es que el despertador si va a sonar ms temprano. Como hacemos con los nios, es recomendable ir adaptando el horario poco a poco . En lugar de pasar al nuevo horario de golpe, vete adelantando la hora de acostarte poco a poco. De esta forma, te ser ms fcil conciliar el sueo .

El whatsapp (y el resto de las alertas de tu mvil) puede esperar. Con la vuelta a la normalidad y al trabajo, aumenta la actividad de nuestros mviles . Ms notificaciones es igual a ms nerviosismo. Si en verano hemos conseguido mantener el telfono en modo avin ms tiempo, no rompamos el ritmo. Los whatsapp, los mensajes, etc… pueden esperar. Cmo? Crea lmites claros entre el tiempo que dedicas a la tecnologa y a la vida analgica. Trata de que no interfieran. Cuando ests trabajando o con tu familia, utiliza el modo avin. Ayudars a tu cerebro a descansar ya que l, tiene una propensin natural a responder dinmicamente a los estmulos .

Blinda tus ratos de descanso (un derecho y una necesidad). Si en verano hemos desconectado de la rutina, la vuelta a ella exige tiempos de descanso. Nuestro cerebro los necesita para mantener el ritmo y no caer en el estrs . Para mantener ese estado de bienestar que traemos del verano, hay que estar atentos a no derrocharlo. Blinda tus ratos de ejercicio diario , el tiempo para los amigos o la familia, para practicar tus hobbies o estar en la naturaleza . Cumple tu horario laboral , as de sencillo.

