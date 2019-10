El wearable que promete acabar con los dolores menstruales

Entornointeligente.com /

Noticias relacionadas Durante los últimos años hemos visto cómo miles de marcas han presentado multitud de wearables, esos dispositivos inteligentes que se caracterizan por usarse como accesorios corporales, ya sea integrados en la propia vestimenta o pegados a nuestro cuerpo.

Los que más fama han alcanzado han sido los relojes y las pulseras inteligentes, de modo que podemos afirmar que la mayoría de wearables han sido un fracaso. Ha habido muchas buenas ideas, no obstante, no han terminado de calar en el público general.

En este artículo venimos a hablaros de un wearable que podría ser de gran utilidad para la mitad de la población, concretamente para el sexo femenino. ¿Estás harta de los dolores menstruales? ¡Este wearable acaba con ellos!

¡Adiós dolores menstruales! Desgraciadamente, hay mujeres que sufren mucho cuando tienen la menstruación. Algunas tienen la suerte de no notar apenas cambios en su cuerpo, pero, otras tienen que soportar dolores menstruales bastante agudos.

Publicidad Livia , un wearable portátil, promete eliminar esos dolores sin medicación alguna . iPulse Medical, la compañía detrás del producto, explica que la mayor parte del dolor que se siente durante la menstruación es provocado por las señales que los músculos envían el cerebro y ahí es donde su dispositivo entra en juego.

Éste debe colocarse en la zona del dolor, donde emitirá impulsos electromagnéticos que impedirán que se emitan esas señales de dolor . De este modo, la mujer en cuestión dejará de tener esa sensación de dolor.

Su tecnología se basa en la «Teoría de la compuerta», por la cual al estimular con descargas eléctricas las zonas de dolor, el sistema nervioso central se mantiene ocupado y bloquea la transmisión del estímulo doloroso al cerebro.

Notarás los efectos casi al instante Según la firma, las usuarias notarán los efectos casi al instante, solo tendrán que esperar entre 30 y 60 segundos . Incluso, aseguran que el wearable puede incluso con los dolores menstruales más fuertes .

Lo mejor de todo es que Livia no limita en absoluto la vida de quien lo use, ya que podrá moverse, sentarse o hacer ejercicio con normalidad. La compañía aclara que su producto no tiene ningún efecto secundario, aunque recomiendan utilizarlo según lo indicado en el manual.

El kit de Livia está a la venta por 125€ , por lo que se trataría de un precio asequible si realmente funciona. Seguro que más de una mujer agradecería contar con sus bondades para ese momento especial del mes.

Compra aquí Livia y despídete de los dolores menstruales

