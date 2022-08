«El Vive Latino lleva a España un pedazo de México, Chile y Argentina, con bandas que tienen una historia que contar»

Entornointeligente.com /

«Dame, dame, dame, dame todo el power

Para que te demos en la madre,

Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder,

So I can come around to joder…»

Su pegadiza letra formó parte de la banda sonora de multitud de jóvenes españoles en los años noventa. De hecho, un cuarto de siglo después, el ‘Gimme the power’ sigue siendo uno de los temas estrella de Molotov, la aclamada banda que es considerada por muchos como la mejor del rock mexicano.

Este año, los fans españoles de la popular formación están de enhorabuena , pues Tito Fuentes, Miky Huidobro, Randy Clifford y Paco Ayala serán uno de los platos fuertes del Vive Latino, festival que se celebrará en el recinto Expo de Zaragoza los días 2 y 3 de septiembre. Los creadores de otros hits como ‘Puto’, ‘Chinga tu madre’ o ‘Mátate Teté’ (correspondientes a su primer disco, ‘¿Dónde jugarán las niñas?’), ganadores de cinco Grammys Latinos, han obtenido un verdadero éxito en numerosos países a lo largo de su carrera.

Sin duda, son unos embajadores de excepción para la cita, pues actuaron en la inauguración del Vive Latino mexicano (hermanado con el que se celebrará en la capital aragonesa), en 1998, así como en otras ocho ediciones más. «Es un gran festival. Nos ha tocado estar con todo tipo de bandas, también españolas. Uno de los años estuvimos con las chicas de Dover, con las que hicimos muy buenas migas y compartimos después conciertos en México. Y otro año con Mago de Oz. Estamos contentos de llevar la representación del festival a Zaragoza, que creo que ha sido una ciudad muy bien escogida, porque la veo como la ciudad de España más rocanrolera. De ahí vienen artistas como Bunbury y otros buenos amigos gracias a los que persiste la movida del rock and roll», explica Huidobro, bajista del grupo.

Un público al que conocen bien pues, además de haber actuado en Zaragoza, lo han hecho en otros muchos puntos del país. «España prácticamente nos la hemos recorrido entera, actuando en muchos tipos de eventos como ferias o fiestas de pueblos. Y fue increíble y muy divertido ver cómo cada lugar tiene su propia manera de celebrar y conocer así la cultura del país», apunta el músico.

Nuevo álbum de estudio Aunque es consciente del peso que tienen sus primeras canciones en el imaginario popular, el artista también destaca los trabajos más recientes del conjunto, como el sencillo ‘No olvidamos’, lanzado este mismo año, que formará parte del nuevo álbum de estudio en el que están trabajando. «De alguna manera, es un disco con un contenido muy parecido al primero. Es como si hubiésemos hecho ahora el ‘¿Dónde jugarán las niñas?’, por eso creo que el resultado es muy interesante», apunta Huidobro, destacando que también se incluyen temas con crítica social y política, otra de las señas de identidad en la discografía de la banda.

«Nosotros más bien lo que hacemos es detectar cuáles son los problemas que existen en el momento actual, asimilarlos y dar nuestro punto de vista sobre ello. Más que tratar de exponerlo con guitarras estruendosas, intentamos respetar ese mensaje como si fuera un poema, de forma que tenga la misma fuerza. De ahí viene la frase, ‘Tiene poesía, no importa la melodía’», manifiesta el bajista de la banda, quien agrega que abrirán algunos de los ‘shows’ que Guns N’ Roses ofrecerá en las próximas semanas en el continente americano.

Por último, Huidobro anima al público a acudir al Vive Latino, que considera una cita ideal para ver a bandas clásicas de rock latinoamericanas: «Es como si llevasen a España un pedazo de lugares como México, Chile o Argentina. Y todos ellos son artistas que llevan varios años tocando y que tienen una historia que contar y mucho que aportar», concluye.

