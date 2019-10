El virus FIFA puede hacer que James sea indispensable en Madrid

Entornointeligente.com /

J ames Rodríguez continúa trabajando en Valdebebas para lograr recuperarse en cien por ciento de las molestias físicas que han sufrido durante esta temporada y que no le han permitido jugar con el Real Madrid algunos juegos, por lo que ha visto cómo otros jugadores como Luka Modric, Fede Valverde y Gareth Bale le otorgan el puesto en el equipo. Sin embargo, después de que la FIFA se detuviera, el colombiano podría convertirse en una pieza clave del club Merengue.

Después de eso, en el partido la Liga española contra el Atlético de Madrid y la Liga de Campeones contra Brujas, James solo pudo jugar los últimos minutos del derbi y fue no convocado por Zinedine Zidane para el partido contra los belgas debido a un golpe en el peroné, pero lograría Alcanzar Granada, el ex Bayern Munich no pudo estar en su mejor forma . Sin embargo, al no haber sido convocado por Carlos Queiroz para los amistosos de la Selección Nacional de Colombia, el cucuño ha aprovechado la oportunidad de trabajar en su estado físico frente a lo que viene con el Equipo español.

Y es que James no quiere darle un giro a su brazo y está haciendo todo lo que está a su alcance para seguir dando razones a Zidane para hacerlo regularmente en sus once. Su esfuerzo por estar en forma podría darle una gran ventaja sobre el resto y mucho más ahora que Luka Modric y Gareth Bale se lesionaron del partido que Croacia y Gales jugaron para octavo día de la Clasificación al Campeonato de Europa.

Modric se fue en el minuto 89 del campo después de sufrir un fuerte golpe en la pierna derecha para hacer una entrada a un jugador rival, mientras que Bale terminó el juego sufriendo algún tipo de problema en su pierna izquierda . Aunque se desconoce el alcance de sus lesiones en el Real Madrid tiemblan porque lo más probable es que no se recuperen para el partido contra Mallorca y pueden haber dudas para el clásico contra Barcelona en dos semanas.

Las molestias con las que terminaron estos dos jugadores abrieron una puerta para que James pueda llegar a ser un jugador indispensable para Zizou frente a estos dos compromisos que llegan a Madrid . Además, Toni Kroos también sufrió una lesión en el partido contra Granada por lo que no pudo jugar con Alemania en esta fecha de la FIFA, y aún está pendiente de evolución.

Con varios centrocampistas tocaron Zidane no pudo evitar confiar en James para reunir a sus once contra Mallorca y Barcelona, ​​un jugador que sin duda llegará mejor aptitud que Modric y Bale. El Real Madrid defiende el liderazgo de la Liga española y estos dos partidos serán clave para mantenerse en la cima y que sus perseguidores más inmediatos, precisamente el equipo Culé, dos puntos de Madrid, no le quitan el privilegio de mantenerse en la cima.

Zidane tiene en James una solución a los problemas físicos que enfrentan algunos jugadores de la forma del Real Madrid y, aunque el colombiano ha tenido que realizar un trabajo diferenciado, recuperando gradualmente un mejor nivel y el virus FIFA ] lo pone un paso adelante de algunos de los jugadores con los que lucha por un lugar en el once titular del Real Madrid.

