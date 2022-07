El videojuego FIFA 23 incluirá clubes femeninos

Entornointeligente.com /

El videojuego FIFA 23 , desarrollado por Electronic Arts (EA) Sports, comunicó este miércoles 20 de junio, sus primeras novedades para su siguiente edición que saldrá a la venta el próximo 30 de septiembre.

Su principal novedad es que incluirá por primera vez clubes de mujere s de las ligas de Inglaterra y Francia, sumando un total de 24.

Además, contará con los derechos de Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 masculina y l a Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda de 2023.

Para este nuevo lanzamiento, EA Sport s introdujo una evolución de la tecnología HyperMotion2 para el reconocimiento facial.

«Utilizamos esta tecnología de última generación para capturar a los equipos profesionales masculinos y femeninos en partidos de máxima intensidad que traduce millones de puntos de datos en nuevas animaciones en tiempo real», dijo en un comunicado Nick Wlodyka, manager general de EA Sports.

Otra de las novedades de FIFA 23 serán las funciones de juego cruzado, es decir, de poder jugar en línea entre consolas de diferentes plataformas y generaciones.

Adiós FIFA FIFA 23 será el último con esta denominación, ya que tras este EA Sports y la FIFA concluyen una alianza que comenzó hace 29 años.

A partir del 2023, el videojuego se llamará de forma oficial EA SPORTS FC.

EA SPORTS FC contará con más de 300 socios individuales con licencia, permitiendo que los jugadores accedan a más de 19.000 futbolistas en 700 equipos, 100 estadios y más de 30 Ligas oficiales en el videojuego, informó el diario Marca, en su sección gaming.

Así mismo, contará con exclusividad de torneos internacionales y ligas nacionales, además de mantener las licencias actuales.

Será el único videojuego donde se podrá jugar la Champions League, Europa League, Conmebol, Libertadores y Sudamericana, en estas dos últimas se puede jugar con equipos ecuatorianos.

