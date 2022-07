El (VIDEO) Gobierno chino reprimió una protesta de ahorristas contra bancos locales que bloquearon su dinero

Entornointeligente.com /

11-07-22.-Una multitud de clientes perjudicados por bancos en problemas, se manifestaron este domingo en el centro de China contra las autoridades locales, a la que acusan de colusión y «corrupción», en lo que supone un gesto inusual de desafío al poder. Cuatro bancos de la provincia de Henan, en dificultades por el ciclo económico, congelaron a mediados de abril las retiradas de fondos, lo que se convirtió en una trampa para miles de pequeños ahorradores. La situación dio lugar a manifestaciones espontáneas. El domingo, más de mil personas se manifestaron delante de la sucursal del Banco Central de China, en Zhengzhou, capital de la provincia de Henan. En fotos publicadas en las redes sociales se pueden ver pancartas que denuncian «la corrupción y la violencia de las autoridades de Henan». Además, pedían la intervención del primer ministro chino: «¡Li Keqiang, ven a investigar a Henan!». En algunos videos en redes sociales, se ve a agentes vestidos de civil deteniendo con violencia a varios manifestantes, algunos con heridas en el rostro. Según cálculos de medios locales, hasta 400 mil clientes con un total de 40 mil millones de yuanes (5.960 millones de dólares) depositados en estos bancos podrían verse afectados. El mes pasado, la prensa local informó cómo las autoridades de Henan estaban usando los códigos QR anti-covid (los pases sanitarios) para impedir la entrada en su territorio de clientes agraviados de los bancos investigados, bajo la sospecha de estar organizando protestas, y así evitar las concentraciones. Algunos ahorradores aseguraron que su código de salud pasaba a color rojo -que no permite viajar a otros territorios o acceder a lugares públicos- al llegar a Henan o incluso antes de emprender su trayecto hacia la provincia. Internautas lamentaron entonces el abuso de una herramienta de prevención pandémica: «El código de salud ya se ha convertido en una herramienta política», lamentaba un usuario. Las manifestaciones en China, un país obsesionado por el orden social, son muy poco corrientes. Pero últimamente se han visto varias, a pesar del riesgo de ser detenido. Ante los disturbios, la Comisión Reguladora de Banca y Aseguradoras de la provincia declaró la noche del domingo que se encuentra «investigando el estado financiero» de los bancos y que «elaboraría un plan de compensación pronto». En abril, cuando se reportaron los primeros incidentes, comenzó una investigación a Henan Xincaifu Group Investment Holding, empresa ligada a los bancos y sospechosa de haber conseguido financiación pública de forma ilícita a través de plataformas financieras en línea. Por su parte, la policía anunció la detención de una «banda criminal» acusada de estar detrás de prácticas dudosas en bancos locales. Las autoridades locales no se refirieron a las manifestaciones, pero la policía de Xuchang, una localidad de Henan, anunció el domingo el arresto de una banda criminal. Según la policía, la banda controlaba desde 2011 varios bancos locales y realizaba giros «ilegales» disimulados en préstamos ficticios. El comunicado no precisa cuántas personas fueron detenidas. *Con información de AP y EFE

