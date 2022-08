El video del 25º aniversario de Netflix te hace viajar en el tiempo

Entornointeligente.com /

Netflix ha celebrado su 25º aniversario con una retrospectiva de lo lejos que ha llegado su modelo de negocio.

Netflix ha publicado en YouTube un vídeo de su 25º aniversario en el que detalla la historia y la evolución del servicio de streaming desde que Reed Hastings y Marc Randolph lo fundaron en 1997. «Cuando Netflix llegó hace 25 años, la red se parecía mucho a esto y el flix se parecía mucho a aquello», afirma el vídeo, echando la vista atrás al diseño de los primeros reproductores de Internet y VHS en los que comenzó Netflix -un servicio de alquiler de DVD por correo-. Después de revisar los antiguos anuncios de Netflix que promocionaban los sobres rojos de devolución de DVD originales, la voz en off admite: «Pero en un momento dado, los DVD no podían seguir el ritmo. Por suerte, para entonces, Internet sí podía».

El vídeo también documentó los primeros años del streaming y programas populares como Stranger Things, Orange is the New Black y Bojack Horseman. Netflix también abordó el poder de los fandoms en la longevidad de su marca, reconociendo «a los fans que encontraron algo inesperado para amar y lo convirtieron en algo increíble», al tiempo que bromea con mucho más por venir en el futuro de Netflix.

Además de series en curso como Stranger Things, Sex Education y The Witcher, Netflix añadió una nueva colección de programas a su lista de 2022 con programas como The Lincoln Lawyer, The Cuphead Show y una adaptación de acción real de The Sandman de Neil Gaiman. En cuanto a los estrenos de películas, el servicio dejó caer la película de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo de Ryan Reynold, The Adam Project, en marzo, The Grey Man, en julio, y, más recientemente, la película de acción de vampiros Day Shift. Entre los proyectos más destacados que se estrenarán antes de finales de 2022 figuran la serie de terror de Mike Flannigan The Midnight Club, así como el drama psicológico de Marilyn Monroe, Blonde.

A pesar de su abundancia de títulos, Netflix ha tenido recientemente problemas con su número de suscriptores. Según un informe de abril, la compañía perdió 200.000 suscriptores en el primer trimestre de 2022, con un descenso de espectadores en todas las regiones geográficas del mundo. Sin embargo, esto excluyó el mercado del Pacífico, que vio un aumento significativo. Los informes también sugerían que Netflix perdería casi 2 millones de suscriptores en su segundo trimestre, aunque solo sufrió una pérdida de menos de un millón, algo que Hastings atribuyó al éxito de crítica de la cuarta temporada de Stranger Things.

Desde el mes pasado, el competidor de Netflix en streaming, Disney+, le ha superado en número de suscriptores, al conseguir 221,1 millones en todo el mundo frente a sus 220,7 millones. Otro competidor, HBO Max, ha llevado a cabo una revisión masiva y controvertida de su programación, cancelando múltiples programas de televisión y películas exclusivas para streaming, como Batgirl y The Amazing World of Gumball Movie.

