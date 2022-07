El video de Nicky Jam y Aleska Génesis que despertó sospechas de una reconciliación

Entornointeligente.com /

Tras una mediática ruptura, Nicky Jam y Aleska Génesis reapacieron juntos en público y muchos creen que se puede tratar de una reconciliación.

Sin embargo, al hacerse viral el video en el que se les ve sentados uno al lado del otro conversando amenamente, algunos apuntan que se trataría de un video de hace un tiempo.

Otros consideran que no es una nueva oportunidad para su relación, pues están hablando solo como amigos.

Incluso hay quienes se atreven a decir que no se trata Aleska Génesis, pues tendría algunos rasgos diferentes a la modelo.

https://www.caraotadigital.net/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Video-2022-07-25-at-12.03.59-PM.mp4 ¿NICKY JAM Y ALESKA GÉNESIS «AMIGOS CON DERECHO»? Recientemente el cantante de música urbana compartió un hilo en Twitter , donde explicaba, a su juicio, la razón por la que es mejor «ser amigos con derecho que tener novia».

Una de las razones es porque no es necesario presentarla a la familia , no hay dicusiones por celos, no hay que recordar fechas especiales y pueden ir directo al grano.

Les voy a decir por qué es mejor ser amigos con derechos que tener novia 😎

— Nicky Jam (@NickyJamPR) July 20, 2022

Captura de pantalla Twitter Nicky Jam El hilo sobre la posición del artista con respecto a los «amigos con derecho» en poco tiempo alcanzó casi dos mil retweets, 2.300 comentarios y 23 mil likes.

Por lo que al ver el video algunos de sus seguidores no dejaron pasar por alto la opinión de Nicky Jam sobre los que son más que amigos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LO QUE DIJO SEBASTIÁN CAICEDO SOBRE SU ORIENTACIÓN SEXUAL TRAS LA RUPTURA CON CARMEN VILLALOBOS «Ahora serán amigos con derecho»; «Serán amigos con privilegios ahora»; «Pero ahora sin compromisos»; «Son amigos con derecho» , fueron algunos de los comentarios.

