Hamilton Mourão, en el Hotel Victoria Plaza (archivo, mayo de 2022).

Foto: Ernesto Ryan

El vicepresidente Mourão minimizó las amenazas golpistas de Bolsonaro y dijo que se trata de «retórica fuerte» Publicado el 2 de agosto de 2022 Brasil 1 minuto de lectura «Hay cierto pánico que no se justifica», expresó el jerarca. Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Abril Mederos. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El vicepresidente Hamilton Mourão dijo que la crítica del mandatario Jair Bolsonaro al sistema electoral brasileño es únicamente «retórica fuerte» y agregó que el temor de que el actual presidente ocupante del Palacio del Planalto pueda intentar un golpe si no es reelegido en las elecciones de octubre no es más que un «pánico» que no tiene justificación. En esa línea, dijo que el manifiesto en defensa de la democracia, lanzado la semana pasada por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, que ya reunió la firma de más de 600.000 ciudadanos, es «innecesario».

«La persona del presidente [Jair Bolsonaro] es muy criticada, pero el presidente nunca buscó hacer ningún cambio que llevara al colapso de nuestro sistema», dijo el vicepresidente, de acuerdo a lo que informó el portal Metropoles .

En su contacto con periodistas que lo abordaron cuando estaba llegando el lunes al Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Mourão señaló que los dichos del presidente dirigidos al sistema electoral son «retórica fuerte». «Eso es todo lo que es, retórica. Las acciones nunca fueron en esa dirección», aseguró.

Publicado la semana pasada, el documento titulado «Carta a los brasileños en defensa del Estado Democrático de Derecho» fue elaborado con el objetivo de defender la democracia y el sistema electoral brasileño, que desde 1996 incluye el uso de máquinas electrónicas. Sin mencionar a Bolsonaro, el documento afirma que Brasil «atraviesa un momento de inmenso peligro para la normalidad democrática, de riesgo para las instituciones de la República e insinuaciones de desprecio por los resultados de las elecciones».

Durante su contacto con los medios, el vicepresidente también se refirió a la toma de posesión del ministro Alexandre de Moraes de la presidencia del Tribunal Superior Electoral, hecho que se efectivizará el 16 de agosto. De Moraes, al igual que otros integrantes del Supremo Tribunal Federal, fue blanco de duras críticas por parte de Bolsonaro.

Mourão fue muy cauto en sus declaraciones y dijo que espera que el magistrado «se comporte de acuerdo con las reglas». «Él es juez y no hay VAR, ¿de acuerdo? Así que tiene que ser muy circunspecto y muy atento a las cosas que tiene que hacer. Evitaré las críticas directas al ministro», manifestó.

