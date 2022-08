El vicepresidente de Paraguay confirma su dimisión tras ser señalado por EEUU por corrupción

Entornointeligente.com /

El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, ha confirmado su renuncia al cargo y a su candidatura como precandidato del Partido Colorado a la Presidencia del país tras ser designado como una persona » significativamente corrupta » por Estados Unidos.

«Cayó como un balde de agua fría. Desconozco de lo que estuvo hablando (el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield). En mi carácter de precandidato a presidente de la República, teniendo como discurso la lucha contra el crimen organizado, eso me deja mal y tengo que ser consecuente», ha declarado Velázquez en la emisora Monumental 1080 AM.

En ese sentido, afirmó que quiere salir como un ciudadano común a defender lo que considera una injusticia e indicó «que hay una laguna en el caso» que le involucran.

Ostfield anunció en rueda de prensa que Velázquez obstruyó una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros con un soborno de un millón de dólares.

«Fue muy volátil la denuncia de un supuesto soborno, no sé si hay causa penal. No tengo idea de la acusación. Debo cuidar los principios por los cuales he luchado», ha argumentado Velázquez, quien ha asegurado estar tranquilo. Su decisión de dar un paso al lado busca no afectar al entorno del presidente Mario Abdo Benítez ni al Partido Colorado.

«Yo hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, porque no hice lo que me están acusando (intento de soborno). Estoy hablando con una conciencia limpia «, ha remachado Velázquez.

El Departamento de Estado estadounidense ha indicado en un comunicado que el vicepresidente ha sido sancionado junto al exfiscal Juan Carlos Duarte por su implicación en «significativos delitos de corrupción», lo que incluye la interferencia en procesos públicos y sobornos.

Así, ha señalado que Duarte, persona cercana y socio de Velázquez, ofreció sobornos a altos cargos paraguayos para obstruir la investigación contra el vicepresidente y sus intereses financieros . «Este tipo de actos de corrupción solo contribuyen a lastrar la confianza de la población en el Gobierno, además de la percepción pública de la impunidad», recoge el texto.

Duarte se habría visto implicado en el escándalo en la Entidad Binacional Yacyretá , creada por Paraguay y Argentina para gestionar un complejo hidroeléctrico conjunto. Según el Departamento de Estado, la actuación de Duarte, que explotó su posición privilegiada respecto a la entidad, «puso en peligro la confianza en uno de los principales bienes económicos de Paraguay».

La Constitución paraguaya señala que si se produjera la vacancia definitiva de la vicepresidencia durante los tres primeros años del periodo constitucional, se convocarán elecciones para cubrirla . No obstante, si la dimisión tiene lugar en los dos últimos años del periodo constitucional, como es el caso, es el Congreso por mayoría absoluta de sus miembros el que designará a quien debe desempeñar el cargo hasta que termine el periodo.

Además, el Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado) tendrá que elegir a un nuevo candidato para las elecciones generales previstas para el 23 de abril de 2023.

LINK ORIGINAL: Capital Financiero

Entornointeligente.com