El VHIR y Oncoheroes se asocian para desarrollar nuevas terapias en sarcomas pediátricos

Oncoheroes Biosciences , centrada exclusivamente en el avance de nuevas terapias para niños y adolescentes con cáncer, y el Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR ) han anunciado un acuerdo de colaboración para el descubrimiento y desarrollo de terapias innovadoras en sarcomas pediátricos. Esta alianza busca fortalecer los vínculos de cooperación y la creación de sinergias entre el Discovery Lab de la biotecnológica, ubicado en el Parque Científico de Barcelona y dirigido por la Dra. Eva Méndez, y el Laboratorio de Sarcomas del grupo de Cáncer Infantil y Trastornos de la Sangre del VHIR, liderado por el Dr. Josep Roma.

Las tasas de supervivencia del cáncer infantil han mejorado considerablemente en las últimas décadas, con una supervivencia cercana al 80% en los países desarrollados. Sin embargo, algunos de los tumores sólidos más comunes, como los sarcomas de partes blandas u óseos, siguen mostrando un pronóstico adverso en un alto porcentaje de pacientes (casi el 40%). Los sarcomas representan aproximadamente el 14% de los casos y el 20% de las muertes en oncología pediátrica.

El Discovery Lab de Oncoheroes Biosciences , ubicado en el Parque Científico de Barcelona y dirigido por la Dra. Eva Méndez , se centra en el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos oncológicos para los cánceres pediátricos más problemáticos.

«Los pacientes de sarcoma pediátrico no han visto ninguna mejora significativa en el tratamiento en décadas. Estamos encantados de iniciar esta colaboración con el Dr. Josep Roma, un reputado experto en este tipo de cáncer infantil», declara la Dra. Eva Méndez, Directora de Desarrollo de Oncoheroes. «Creemos firmemente que las colaboraciones entre el mundo académico y la industria son clave para descubrir la nueva generación de fármacos para los sarcomas infantiles».

El Dr. Josep Roma dirige el Laboratorio de Sarcomas en el grupo de Cáncer Infantil y Trastornos de la Sangre del VHIR. Su investigación actual se centra en el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas en el rabdomiosarcoma (RMS), el sarcoma de tejidos blandos más común en la población pediátrica, mediante la caracterización del papel de las vías embrionarias: Notch, Wnt y Hedgehog. Estas vías son esenciales durante el desarrollo embrionario y podrían tener un alto potencial oncogénico cuando se produce una activación anormal.

La colaboración entre Oncoheroes y el VHIR se centrará en la vía Hedgehog, donde estudios recientes dirigidos por el Dr. Roma han identificado nuevas dianas para los sarcomas pediátricos con un alto potencial terapéutico, aún no revelado. El grupo de investigación ha demostrado que la inhibición de algunas dianas específicas permite eliminar selectivamente las células cancerosas tanto en modelos in vitro como in vivo. Oncoheroes diseñará estratégicamente nuevos inhibidores y llevará a cabo campañas de cribado de alto rendimiento para identificar nuevos compuestos activos que posteriormente se optimizarán en colaboración con el Dr. Roma .

«Los mecanismos oncogénicos que evaluaremos en esta colaboración no son exclusivos de un solo tipo de tumor, sino que se activan en un amplio espectro de sarcomas y otros cánceres», añade el Dr. Roma . «Combinando los conocimientos académicos generados en nuestro grupo de investigación, y el desarrollo de fármacos y la experiencia pediátrica del equipo de Oncoheroes, confiamos en poder acelerar el desarrollo de nuevas terapias dirigidas para esta población pediátrica desatendida».

