El vestido lencero más romántico y bonito de las rebajas de Springfield cuesta solo 20 euros

Aunque todo apunta a que la próxima temporada va a estar cargada de estilo YK2 y estilo streetwear , entre otras muchas tendencias, lo cierto es que no podemos resistirnos a una buena prenda romántica . Lo sentimos, pero lo llevamos en el ADN. No sabemos si es de tanto ver a Sara Carbonero y su inconfundible estilo boho chic con toques románicos, pero es que no podemos.

Nuestro último flechazo lo hemos tenido en Springfield , más concretamente en la marca High Spirits , con un vestido lencero que además de bonito es súper original . Estamos acostumbradas a ver este tipo de vestidos en telas satinadas y colores lisos, pero este es totalmente lo opuesto y eso es lo que más nos gusta. Con un estampado floral súper veraniego y confeccionado en algodón , este vestido está rebajado un 70% y cuesta 69,99 euros 20,99 euros :

Además de todo lo que hemos mencionado anteriormente, también nos llama muchísimo la atención el encaje en el bajo de la falda. Un detalle romántico al que consiguen dar una vuelta más «atrevida» con la abertura lateral . 69,99 euros 20,99 euros .

Vestido Corto Lencero

Vestido Corto Lencero

PVP en Springfield 20,99€

