El vestido de Marilyn Monroe está «dañado» tras ser usado por Kim Kardashian

Entornointeligente.com /

Ripley’s Believe It or Not! fue «irresponsable» al prestar un vestido histórico que una vez usó Marilyn Monroe a Kim Kardashian para la Gala del Met, ha dicho un coleccionista.

Scott Fortner dijo que la única intención de la franquicia al permitir que la estrella de la telerrealidad llevara el traje en el prestigioso evento de la moda de Nueva York había sido «la publicidad» y que se debería haber hecho más para proteger el «icono cultural».

Esto se produce después de que las fotos publicadas en línea por el Sr. Fortner parecieran mostrar daños en el vestido, que ya ha sido devuelto a Ripley’s después del evento.

«Creo que la decepción que estoy experimentando es que Ripley ha hecho múltiples declaraciones de que estaban haciendo todo lo que podían para proteger y preservar el vestido», dijo.

«Siento que (fue) irresponsable, esto no es sólo un vestido.

«Es un icono cultural. Es un icono político. Es un icono de Hollywood.

«Es parte de la historia de Estados Unidos, de un acontecimiento que ocurrió hace 60 años y… debería haber sido archivado y preservado y cuidado».

Y añadió: «Creo que mucha gente está siendo muy dura con Kim Kardashian y no es mi intención.

«Es el vestido más famoso del mundo».

El vestido, que Monroe llevó durante su famosa interpretación de «Happy Birthday» al presidente estadounidense John F. Kennedy en 1962, es el más caro jamás vendido en una subasta, ya que se vendió por 4,8 millones de dólares (4 millones de libras).

«¿Quién no querría llevar ese vestido si se le diera la oportunidad de hacerlo?». preguntó el Sr. Fortner.

El historiador, que ha conservado su propia colección privada de artefactos de Monroe, dijo que el vestido era ahora «irreparable», ya que ya no era posible comprar la tela con la que se hizo.

Tras la Gala del Met, Kim Kardashian compartió una foto del vestido ajustado a la piel, que estaba adornado con más de 6.000 cristales y cosido a mano por el modisto Jean Louis.

Hablando de la decisión de Ripley de prestárselo a Kardashian, dijo: «No me queda claro cuál fue la motivación, aparte de la publicidad.

«Porque la cantidad de publicidad que ha surgido de esto ha sido realmente impagable, no se podría pagar la cantidad de publicidad que habrían conseguido y eso es realmente lo único que se me ocurre como razón para que lo hicieran».

Kim Kardashian dijo que había sido «un gran honor» llevar el vestido a la Gala del Met y reveló que había perdido 16 libras para poder entrar en él.

ENLACE ORIGINAL: https://www.belfasttelegraph.co.uk/entertainment/news/marilyn-monroe-dress-damaged-after-being-irresponsibly-loaned-to-kim-kardashian-for-met-gala-41749794.html

VEA TAMBIÉN: Kim Kardashian deslumbra con un diminuto bikini » EntornoInteligente

Entornointeligente.com