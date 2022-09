EL vergonzoso video de Christian Nodal borracho en Las Vegas: no podía caminar y tuvieron que llevarlo entre varios

Entornointeligente.com /

Nodal no podia sostenerse por su estado de ebriedad.

A través de las redes se ha viralizado un video de Christian Nodal saliendo de un casino en Las Vegas , en un presunto estado de ebriedad, luego de su presentación del pasado 18 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas .

Durante el video podemos observar a Nodal apoyado por las personas de seguridad para caminar, mientras él quita sus manos rechazando la ayuda, sin embargo era evidente que no podía sostenerse .

Sus fans encontraron este comportamiento errático de Nodal cuando quisieron acercarse a él para tomarse una foto, el equipo de seguridad se aseguraba de que no pudiera detenerse en el camino.

Sin embargo, tras su estado de ebriedad, Nodal sonreía en todo momento para las fotos mientras que era llevado por su seguridad pues él quería anclarse al piso.

te puede interesar: ¿Infidelidad? Cazzu se olvida de Nodal y besa a Lali Esposito (+VIDEO) Hasta ahora el cantante no se ha pronunciado al respecto, pero muchos seguidores han dado sus opiniones, pues hay quienes defienden que ‘cualquiera’ se pondría así en Las Vegas, pero otros reprueban lo que sucedido.

«¿Y las terapias que dijo que estaba haciendo? ¿Fue a ahogar sus penas o a celebrar su inmensa felicidad?», «lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas y soporten», «que disfrute su vida», «causando penas… andaba super pasado de copas, todo el mundo lo vio en Las Vegas», «pa’ que me invitan si saben cómo me pongo? Y a la gente no le importó, se tiraban selfies como quiera», escribieron algunos internautas.

