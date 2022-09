El verdadero paquete chileno (Boric) es anti venezolano

Entornointeligente.com /

Hasta ahora no han dejado de asombrarse (todavía) en el mundo político suramericano, con las cada vez más destempladas e irrespetuosas declaraciones totalmente derechista, por parte del ex revolucionario y actual Presidente de Chile, Gabriel Boric…quien ataca fuertemente a los gobiernos progresista de Latinoamérica y EL Caribe, a quienes etiqueta como unas perversas «dictaduras de izquierda» y señala a Cuba, Nicaragua y Venezuela, como los sistemas políticos en el mundo, que más vulneran los derechos humanos de sus habitantes…

Por supuesto, que la gente no termina de «acostumbrarse» a los comentarios ultraderechista, de una persona que hasta hace muy poco tiempo, andaba por las calles chilenas como dirigente estudiantil, criticando duramente a los gobiernos de la derecha, de cómo reprimen las legítimas protestas de las y los estudiantes que quieren tener una educación universitaria gratuita…y uno se pregunta: ¿será que estamos en presencia políticamente hablando, de un paquete chileno?…cuando en Suramérica, se conoce al tristemente famoso «paquete chileno», como una verdadera estafa…

Y con ese arte del engaño, significa obtener de manera «habilidosa» los bienes de otras personas, a través de la trampa…el cual «consiste en dejar caer un rollo de papeles que tienen en su exterior semejanza con un fajo de billetes. Cuando un transeúnte se acerca a recogerlo, el estafador finge hacer lo mismo y luego, en vez de repartirse el supuesto dinero, usa algún pretexto para convencer a la víctima de que ésta le entregue algo de valor y se quede con el fajo»…

Las personas no terminan de asimilar, como un ex izquierdista, se convierta (sin pena, ni remordimientos de consciencia) tan rápidamente (de la noche a la mañana) en todo lo contario de lo que era…allí tenemos el ejemplo del uruguayo Luis Almagro, secretario general de la OEA, un ex canciller de izquierda y hoy es un operador anticomunista al servicio del imperialismo estadounidense…

Es lamentable los ataques «tipo paquete chileno» por parte Gabriel Boric, en contra de Venezuela…hasta le negó la visa a nuestra selección masculina de voleibol y así impedirle su entrada…como una de manera de decir: «los venezolanos no son bienvenidos en Chile»…

LINK ORIGINAL: Aporrea

