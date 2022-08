El verano mágico del baloncesto espaáol

Entornointeligente.com /

S e suele decir que «la vida no es lo que uno vivió, sino los veranos que uno recuerda». Para el baloncesto espaáol el de 2022 será uno de gloria y admiración . Son cinco medallas (tres oros y dos platas) que podrían ser seis si la Selección Femenina Sub 18 cumple en el EuroBasket de la categoría. El oro de los chicos es la última que evidencia el gran estado de salud de baloncesto formativo que lideran desde la Federación Espaáola de Baloncesto.

A nivel mundial, solo los Estados Unidos de América se han mostrado como gran rival insuperable. Y no se puede decir que Espaáa no peleó, por ejemplo, ante la gran potencia en el Mundial Sub 17 en categoría masculina. En el Carpena la generación de Aday Mara, Hugo González, Lucas Langarita o Izan Almansa rozó la gesta que terminó evitando Cooper Flagg y compaáía. Todos los demás no llegan a Espaáa, y eso que han pasado potencias en lo físico, como Francia en el Mundial Sub-17, o auténticas encerronas como Turquía y Serbia en los Sub-18.

