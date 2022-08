El venezolano Jesús Aguilar deja los Marlins de Miami

Entornointeligente.com /

La permanencia del venezolano Jesús Aguilar en los Marlins de Miami llegó a su fin tras poco más de dos años, luego de que el pasado viernes 26 de agosto el equipo del sur de la Florida anunciara que puso al torpedero en la lista de jugadores disponibles.

El inicialista y bateador designado, que llegó a los Marlins el 2 de diciembre de 2019, ahora tendrá un proceso de siete días en los que podrá ser reclamado por los otros 29 equipos de las Grandes Ligas.

La regla establece que los equipos de peor récord tienen la preferencia al momento de pretender a un jugador que ha sido designado para asignación.

El diestro nacido hace 32 años en Maracay expresó que le gustaría estar en un equipo con oportunidades de avanzar a la postemporada.

De no lograr su paso a otra franquicia en el plazo de siete días, Aguilar puede aceptar una asignación a una de las filiales de liga menor de los Marlins, o declararse agente libre.

Aguilar participó en 113 juegos con los Marlins y alcanzó media de bateo de .236, con 15 cuadrangulares y 49 carreras remolcadas.

En nueve temporadas, el de Maracay jugó en Indios de Cleveland (ahora Guardianes), Cerveceros de Milwaukee, Rays de Tampa Bay y Marlins, que busca renovar su plantilla con figuras jóvenes.

Entre ellos, el inicialista dominicano Lewin Díaz, Jerar Encarnación, Charles Leblanc o Nick Fortes, quienes han accionado tanto en la inicial como en el puesto de bateador designado.

