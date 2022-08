Entornointeligente.com /

Soy muy selectiva para iniciar a leer un libro y cuando me interesa desde la primera hoja le saco jugo al mil, me gusta leer e interpretar cada párrafo, subrayar y escribir o relacionarlo con mis propias vivencias, y así es como encontré el libro llamado El vendedor más grande del mundo segunda parte de Og Mandino.Trata de un joven que trabajando de camellero obtuvo unos pergaminos los cuales los guiaron para ser el vendedor más grande del mundo y obtener éxito. Cuando comencé a leer este libro pase por una etapa complicada en mi vida, cerré o por circunstancias que el universo sabe, se cerro un ciclo en mi vida, el cual me dejo llena de experiencias y de una nueva profesión, esté libro parecía que me estaba hablando diciéndome que no venda mis días a una empresa ajena por unos centavos, entre otros fragmentos que se centran, que iba dirigidos hacia mí, escribiré sobre lo más relevante de este libro y el autor los enumera en compromiso del éxito

Primer compromiso del éxito. Nunca jamás volver a compadecerme de mí mismo ni a menospreciarme.

Segundo compromiso del éxito. Nunca jamás volveré a saludar al amanecer sin ninguna meta.

Tercer compromiso del éxito. Siempre bañaré mis días en el dorado resplandor del entusiasmo.

Cuarto compromiso del éxito. Nunca jamás volveré a ser descortés con ningún ser viviente.

Siempre examinaré, mis hechos del día que toca a su fin

Quinto compromiso del éxito.Siempre buscaré la semilla del triunfo en todas las adversidades.

Sexto compromiso del éxito. Nunca jamás volveré a desempeñar ninguna tarea, si no, es la mejor forma que pueda hacerlo.

Séptimo compromiso del éxito. Siempre pondré todo mi ser en la tarea que tenga entre manos.

Octavo compromiso de éxito. Nunca jamás volveré a guardar en espera que la oportunidad se presente ante mí.

Noveno compromiso del éxito. Siempre examinaré, cada noche, mis hechos del día que toca a su fin.

