El vídeo viral sobre la conciliación «real» que emociona: «¿Cómo crees que te ven tus hijos?»

Entornointeligente.com / La campaña #PorlaConciliaciónReal de UNICEF se ha presentado con un vídeo que, a modo de experimento social, incluye testimonios reales de niños que lamentan la falta de tiempo de sus padres. El experimento arranca con una especie de máquina del tiempo en la que se les dice a los pequeños que en ella podrán descubrir en qué se convertirán cuando sean mayores. Unos esperan ser triatletas, otros espías, otros astronautas, otras periodistas de cine, otras peluqueras… Pero la máquina del tiempo les dice que se convertirán en papá y mamá . Y ahí es donde empieza la historia. A los niños se les pide que se vistan, se comporten y actúen como si fueran sus padres y que intenten recrear algunas de las escenas que ven en sus hogares a diario. « ¿Cómo hacen papá y mamá cuando están en casa? », les preguntan los autores del experimento. «Siempre tienen que trabajar y siempre dicen que están cansados y siempre dicen te prometo que mañana, te prometo que mañana… pero nunca tienen tiempo», explica una de las niñas. «Mi padre trabaja mucho, les echamos un montón de menos», dicen la mayoría de ellos. Los padres de los niños que han formado parte del experimento son después testigos de algunas de las cosas que sus hijos han dicho sobre ellos durante las entrevistas y mientras recrean las escenas cotidianas de sus hogares y lo cierto es que a la mayoría se les cae el alma a los pies. « Nos ven agotados, estresados y siempre con el móvil », dice una de las madres, con los ojos vidriosos. «Cuando estás en el trabajo te sientes culpable porque no estás con los niños y cuando estás con los niños te sientes culpable porque hay otras cosas que tienes pendientes», explica otra de las madres. «Todo lo que hacemos, lo hacemos por ellos», se explica otro de los padres tras comprobar que sus hijos le echan de mucho de menos. Invitamos a un grupo de niños y niñas a viajar en el tiempo. Les preguntamos cuál es su futuro soñado. ¿Qué pasará cuando descubran que de mayores van a ser… sus padres? #PorlaConciliaciónReal ¡Firma ahora! https://t.co/h7GOd0DcD3 pic.twitter.com/ClDyk2ZXgh — UNICEF ComitéEspañol (@unicef_es) 4 de abril de 2019 Un mensaje para los jefes y los políticos Algunas de las declaraciones más sorprendentes que hacen los niños durante los experimentos tienen que ver tanto con los mensajes que dirían a los jefes de sus padres como los que lanzan a los políticos. «A los jefes de mis padres les diría que están muy ocupados cuidándonos, que no son pulpos ni tienen ocho manos», explica uno de los niño. «Yo al presidente del Gobierno le diría por qué mandas mucho a nuestros padres para que no estemos juntos. A ver si te gusta a ti hacer todo eso», dice otro. LINK ORIGINAL: ABC de España

