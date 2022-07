El ¡Vaya! ¡Vaya! de Luis Brito García, Matasiete y esto de la Historia de Margarita

Entornointeligente.com /

En los próximos días, juro que voy a buscar al historiador Iván Gómez. Voy a buscarlo, para que sea por unos días, una especie de Simón Rodríguez y en cosas de unas cuantas lecciones, me permita, como historiador que es, sacarme de estas angustias que me van surgiendo, producto de mi ignorancia sobre temas históricos margariteños. Las lecturas que trato de hacer para ponerme al día, no me ayudan y, por el contrario, aumentan mis dudas. A cada momento, me encuentro con afirmaciones que me aumentan estas angustias. A veces pienso, que el niñito que veíamos en el Fuerte y nos contaba sus fantasías o su manera de contar nuestra historia, la copio o es una reproducción de nuestra manera de pensar y escribir la historia.

Ahora estoy como en la cresta de esta desesperación, porque acabo de leer el artículo de Reinaldo Silva y aunque soy devoto de la Virgen del Valle y creo en su capacidad de hacer milagro, no dejo de pensar y preguntarme, cómo mi virgencita, que probablemente vino de España con la intención de servir al proceso de evangelización, se metió en este tremendo lío. No logro explicarme (por ahora y desde la izquierda) cómo la Virgencita del Valle se fajó con los patriotas en la Batalla de Matasiete contra Pablo Morillo. No pongo en duda, la presencia de la Virgen el 31 de julio de 1817 en Matasiete, pero tal vez, se hizo presente para intentar un diálogo entre un ejército completo y otro; el margariteño, que a decir del amigo Reinaldo, se mostraba » armado solamente de piedras «, que seguramente encontraron cerca del sitio.

Pero cómo explicar esta presencia de la Virgen en Matasiete involucrada a favor de los margariteños y luego, cómo ver y explicar su ausencia en la Batalla del Fuerte de Juangriego o la Galera donde Pablo Morillo, habiendo sido derrotado unos pocos días antes y con una derrota de las peores (humillante), logró casi que destruir a Juangriego. Esta manera de meter a la Virgen en esto, no luce bien ni abona en un esfuerzo por hacer historia.

Soy de la idea, que ni Dios ni la Virgen pudieron haber estado animando una guerra pasada. Verdad es, que hubo y hay guerras santas, pero me cuesta creer, que la Virgen haya estado metida en una guerra o batalla y más en contra de los españoles.

Me preguntaran: ¿Por qué afirmo, que no logro explicarme que una persona de izquierda, meta a la Virgen del Valle en la pelea de Margariteños con los españoles?

Simplemente, porque leí y entendí al amigo Reinaldo y una parte de su artículo, nos dice: «Si analizamos las palabras de Bolívar, podemos apreciar, como los revolucionarios nos hemos impuesto, en buena lid, en todos los procesos electorales; porque nuestra gente está consciente que volver a la derecha sería un atraso, además, se ve reflejado en los propios sectores opositores, que entre ellos admiten que volver a las antiguas políticas terminaría por destruir al país» https://www.aporrea.org/regionales/a314211.html

Esta frase («volver a votar por la derecha sería un atraso») con la cual estoy muy de acuerdo, deja todo más o menos claro. Si Reinaldo dice esto y estamos muy polarizados, no cabe (lógicamente) un lugar en el centro y entonces, aplicando un ligero silogismo, Reinaldo es de izquierda y este montón de procesos electorales ganados, también son de izquierda. No me es fácil, este blanco y negro, pero veo al amigo Reinaldo aparentemente claro. Digo, que está aparentemente claro, porque confieso que oí, los audios del maestro Luis Brito García donde dice cosas que me llevan a pensar, que todo lo que se califica contra la derecha o se define como izquierda en Venezuela hoy, es definitivamente aparente o relativo.

Le oí a Luis Brito García hablar sobre un proyecto de ley, que ya es ley aprobada por un gobierno de izquierda, donde Luis Brito, nos sale con un «vaya», que repite varias veces con un tono irónico y no creo, que Luis Brito García se haya ido a la derecha después de tener un largo camino recorrido. Dice Luis Brito: no pagarán impuesto sobre la renta (¡vaya!), no pagarán impuesto de importación y exportación (¡vaya!) y no pagarán IVA (¡Vaya!) En su disertación; Luis Brito García dice que las empresas trasnacionales tendrán los derechos que no tienen ningún venezolano ni de derecha ni de izquierda. En el audio 1, Luis Brito García más o menos nos dice esto: usted no puede llegar al Seniat y decir que no pagarán impuestos, porque el Seniat le dirá (según Brito García) que usted no tiene cara de ser el dueño de una gran transnacional, que nunca son de derecha ni capitalista y si tiene garantizado el derecho (soberano) de no pagar impuesto https://www.aporrea.org/actualidad/n375352.html

Parece mentira, pero todo ese debate que hubo al finalizar el largo momento gomecista, parece mucho más rico que este que se observa hoy. Esa discusión (hablo de la discusión) sobre el tema petrolero, suena hoy más bolivariano que este de hoy.

Pero volviendo al caso de la Virgen y la batalla de Matasiete, recuerdo que leí hace dos años, un libro de Iván Gómez (Volver a Matasiete) y en ese material, pude leer, lo que plasmó Francisco Javier Yanez en su historia de Margarita. Dice Francisco Javier Yanez:

» Libre la isla de enemigos , el gobernador (Arismendi) reunió el ejército en los gloriosos campos de la pradera y después de darles las gracias por la heroica defensa de la isla, por el noble interés con que todos simultáneamente habían cooperado a ella y por los grandes sacrificios prestados por nuestra libertad e independencia, les dijo: llegó el tiempo que llenos de triunfo y consideraciones volváis al seno de la familia descansar de las tareas pasadas. Muchos os encargo el cuidado de las armas «.

Todo esto es un completo problema, que debo ir procesando con calma y con la asistencia directa de un historiador. «Derrota humillante, «libre la isla de enemigos», «armados solamente piedra», «cuiden sus armas» y luego, Pablo Morillo en el Fortín dándole una derrota a los patriotas, que José Lino Quijada, calificó como una «victoria pírrica».

