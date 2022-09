El VAR, entre el avance y el retroceso

Entornointeligente.com /

Durante el mensaje por el Cuarto Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador refirió en tres ocasiones obras y proyectos que se realizan o están por iniciar en Jalisco.

Al abordar el tema de inversión pública, mencionó los trabajos del circuito carretero en la Costa de Jalisco y Nayarit (la ampliación de la vía corta). Sin ponerle fecha, mencionó el próximo inicio de obras de la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco . «Se terminó el Tren Urbano de Guadalajara (Línea 3) y estamos por iniciar el de Tlajomulco».

También aludió a las obras de abasto de agua. Acentuó que «están por iniciar los trabajos» para la construcción de los acueductos de la presa El Zapotillo.

Guardia Nacional al Ejército es para que no se corrompa: AMLO La intención de transferir la Guardia Nacional al Ejército es «para que no se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal. El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país», afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno. El Mandatario ya remitió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional, cuyo objetivo es permitir que la Sedena ejerza el control operativo y administrativo de dicha fuerza. El asunto se discute hoy. También afirmó que desde que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están a cargo de las aduanas no hay fugas, ni se permite el contrabando.

«Ha habido un aumento en los ingresos por 20%, ya estamos recaudando en las aduanas un billón de pesos, no hay fugas, ni se permite el contrabando».

En materia de mejoramiento urbano, destacó que su Gobierno ha invertido 38 mil millones de pesos en 135 municipios del país.

Medio ambiente

Apenas 53 segundos de su mensaje le dedicó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a hablar de sus logros en materia cultural y ambiental, al comunicar que se reconstruyeron mil 945 templos históricos e inmuebles culturales afectados por los sismos ocurridos en 2017.

También señaló que continúan con la construcción del parque Ecológico del Lago de Texcoco y la ampliación y mejoramiento del bosque de Chapultepec, desde Los Pinos hasta la Ermita ubicada en el antiguo pueblo de Santa Fe fundado por Vasco de Quiroga.

A dos años y un mes de terminar su mandato, Andrés Manuel López Obrador confió que «con racionalidad, mística y optimismo» triunfará la Cuarta Transformación. EFE/M. Guzmán Lo más destacado del mensaje Programas sociales En su mensaje, el Mandatario remarcó que los programas para el Bienestar, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares, «han mejorado la situación económica de la población más pobre del país, y al garantizar cuando menos lo básico, se ha mantenido la paz y ha permanecido encendida la llamada de la esperanza», dijo.

Aseguró que estos programas permitieron que los adultos mayores, de 2018 a 2020, incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 12 mil 420 pesos a 13 mil 586 pesos.

«En cuanto a la población indígena, pasó de un ingreso trimestral por persona de ocho mil 887 pesos a 10 mil 57 pesos, es decir, 13.6 por ciento más».

El Presidente calificó como una «realidad virtuosa» el programa de «Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores», que beneficia a 10.5 millones de adultos mayores de 65 años.

Agregó que se apoya a un millón de niñas y niños con discapacidad, y adelantó que pronto, con el apoyo de las Entidades del país será un programa universal.

Destacó que gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dos millones 315 mil jóvenes han trabajado como aprendices.

«Estos datos reafirman nuestra tesis de que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia».

Economía En economía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, si su gobierno no hubiera subsidiado las gasolinas y combustibles, la inflación se hubiera disparado al 14% y el salario real hubiera registrado una pérdida del 12 por ciento. Afirmó que en México hay estabilidad financiera y esto se ha logrado sin aumentar impuestos o endeudar al país.

Precisó que el subsidio a las gasolinas y al diésel ha sido de 293 mil millones de pesos y los ingresos del gobierno federal se han incrementado en 2.4% en términos reales.

«Todo esto se refleja en la estabilidad financiera que hemos logrado sin aumentar los impuestos, subir los precios de los combustibles o endeudar al país».

Andrés Manuel López Obrador también subrayó la importancia del comercio bilateral con Estados Unidos al citar una carta del presidente Joe Biden, al que se refirió como «mi amigo», quien le informó que el intercambio entre ambos países ha alcanzado este año una cifra por 384 mil millones de dólares.

La cifra sobrepasa los niveles de antes de la pandemia «para alcanzar un récord histórico», agregó el Mandatario.

Ambos países sostendrán el 11 y 12 de septiembre el Diálogo Económico de Alto Nivel en México, al que asistirá el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

Salud Entre las acciones en materia de salud, el Presidente destacó que se crearán 55 universidades más para la formación de médicos y enfermeras, a fin de revertir el déficit de profesionales de estas especialidades.

«Precisamente, en materia de salud pública, una vez terminadas las acciones que emprendimos con urgencia para salvar vidas por la pandemia, estamos concentrados en crear uno de los mejores sistemas de atención médica universal y gratuita del mundo, ya prácticamente hemos terminado en tres Estados: Nayarit, Tlaxcala y Colima».

Remarcó que en estas Entidades se han rehabilitado y equipado centros de salud y hospitales. Además de que el abasto de medicamentos está en el 95 por ciento.

«Se cuenta con el 84 por ciento de médicos generales y enfermeras para la atención a pacientes las 24 horas de los siete días de la semana».

Subrayó que seguirán con la aplicación del sistema federalizado IMSS -Bienestar para concluir a mediados del próximo año en todos los Estados de la república. «Vamos a hacer realidad el derecho constitucional del pueblo a la salud».

José María Martínez propone adhesión al IMSS-Bienestar Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar IMSS-Bienestar.

Educación El Mandatario destacó la participación y consenso del magisterio nacional, con la participación de madres y padres de familia, para aprobar los nuevos contenidos educativos, «verdaderamente científicos y humanistas, que ya se darán a conocer en los primeros nuevos libros de texto».

Remarcó que han atendido las demandas de los dirigentes del SNTE y de la CNTE. «Aún cuando por la pandemia se suspendieron las clases por más de un ciclo escolar, en todo el tiempo que llevamos gobernando no se ha registrado ningún paro y los maestros y las maestras no han dejado de asistir a las aulas a enseñar a niñas y niños. Esa propaganda vulgar, sucia, de que los maestros no trabajaban y eran rebeldes sin causa ha quedado en el basurero de la historia, así como la llamada reforma educativa neoliberal y privatizadora que la engendró».

Destacó que se sigue aplicando y extendiendo el programa La Escuela es Nuestra. «Desde el inicio hasta finales de este año habrán recibido presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres 113 mil comités de madres y padres de familia».

Además de las 11 millones de becas otorgadas. «Ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del sistema de educación superior ‘Benito Juárez García’, donde estudiarán en este ciclo escolar 64 mil alumnos de pueblos y municipios marginados».

El Mandatario junto a su esposa Beatriz Gutiérrez. EFE/M. Guzmán EN PRIMERA FILA

Las «corcholatas» asisten En un ambiente de camaradería, los tres aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024: el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández, se saludaron y se sentaron juntos en primera fila en Palacio Nacional para escuchar el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

Segundos antes de que llegara el jefe del Ejecutivo federal a un costado del mural «Epopeya del pueblo mexicano», de Diego Rivera, el canciller arribó y saludó de mano y con un beso en la mejilla a la jefa de gobierno de la capital de la República.

Unos segundos después, tras saludar a Leticia Ramírez, nueva titular de Educación Pública (SEP), el titular de Relaciones Exteriores (SRE) se acercó a saludar a Adán Augusto López Hernández, y con una sonrisa, ambos se dieron una palmada en los hombros.

Al salir del recinto histórico tras escuchar el mensaje del primer Mandatario, simpatizantes de Claudia Sheinbaum le gritaron «¡Presidenta!» al verla salir del recinto histórico, tras recibir peticiones de abrazos y de fotografías. Mientras que Adán Augusto López Hernández escuchó de una simpatizante «¡Ese es el próximo Presidente!», mientras que peatones le pedían una fotografía.

LA VOZ DEL EXPERTO

Señalan crímenes e impunidad Causa en Común, organización.

«La única manera de presumir logros en seguridad es mintiendo», destacó la organización Causa Común en un análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que «con este gobierno lo único que avanza es el crimen, la impunidad y la militarización» en donde el Sistema Nacional de Seguridad Pública es un fantasma, pues no promueve el desarrollo policial, ministerial ni del sistema penitenciario.

«Son nulas las intenciones para desarrollar la capacidad de investigación de las fiscalías. La Fiscalía General de la República, que debería ser ejemplo, está subordinada sin disimulo al Presidente, y su desempeño es lamentable en términos de eficiencia y eficacia».

El organismo civil remarcó que cada día se agrava más la crisis del sistema penitenciario, ya que más de 220 mil personas se encuentran privadas de la libertad, de las cuales 92 mil presos no tienen sentencia.

Analizan inflación

La organización «México, ¿Cómo Vamos?» indicó que para que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) sea exitoso, debería observarse una contención en la evolución del nivel o alza de precios de los 24 artículos. Sin embargo, «en términos presupuestales, los recursos destinados al PACIC se concentraron principalmente en el subsidio a las gasolinas, lo que beneficia más a los hogares de mayores ingresos».

También remarcaron que a pesar del incremento en el poder adquisitivo, sigue siendo un reto el nivel de pobreza laboral presente en el país. «Después del 36.6% de personas en pobreza laboral, a raíz de la pandemia se registró un nivel histórico en la población en pobreza laboral del 46 por ciento».

Una simpatizante sostiene una fotografía del Presidente durante el Informe. XINHUA/F. Cañedo Pablo Lemus ve fallas en seguridad y economía El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, consideró que los programas sociales han sido un éxito, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador queda a deber en seguridad. «Desde que yo estaba en organismos empresariales siempre pedimos un ingreso básico mínimo para la gente y los programas sociales están cumpliendo con este ingreso. Donde nos queda a deber, y mucho, es en dos partes: la seguridad y la economía», afirmó.

En el tema de seguridad destacó el debilitamiento de las policías municipales, tras la desaparición del fondo federal.

Mientras que en economía recordó que el Banco de México informó que el crecimiento para el siguiente año será de 1.8 por ciento, pero en el país se necesita crecer un 10 por ciento.

La Coparmex enumera pendientes Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la inseguridad, el rezago en materia de salud, educación y Estado de Derecho son algunos pendientes. El Presidente de la Coparmex, José Medina Mora, agregó que otro gran pendiente es el tema de salud. «Al cancelar el Seguro Popular hay alrededor de 15 millones de mexicanos que se quedaron sin atención y esto no ha podido ser atendido por el Insabi ni por el IMSS», afirmó. También destacó que la escasez de medicamentos se ha incrementado y consideró que hay una deuda en el tema de Estado de Derecho y un ejemplo es la Ley de Industria Eléctrica.

«El no cumplir con los acuerdos que firmamos internacionalmente es un tema que nos queda a deber el Ejecutivo».

El Informador

