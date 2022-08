El valor de una sonrisa: Hendidura Labio Palatina

Entornointeligente.com /

Es importante aclarar que a lo largo del tiempo muchos han empleado el término labio leporino (Labio de liebre) para definir esta condición, pero este no es correcto, es peyorativo y discriminatorio, la manera apropiada de nombrarlo es hendidura del labio o del paladar, o fisura labio palatina , que son orificios o hendiduras en el labio superior, en el techo de la boca (paladar) o en ambas partes y se producen cuando las estructuras faciales de un feto no se cierran por completo.

Estos son algunos de los defectos congénitos más frecuentes, pero se pueden corregir gracias a una serie de cirugías para restaurar el funcionamiento adecuado y obtener una apariencia normal, por lo que muchos doctores se han unido en la noble causa de brindar sonrisas a quienes más lo necesitan.

En Venezuela son varios los especialistas que se han unido por estos niños, cambiando no solo su apariencia, sino regalándoles una mejor calidad de vida, donde pueden respirar, comer, sonreír y tener una vida saludable, varios profesionales fuera y dentro del estado nos dieron sus impresiones sobre esta condición, su experiencia y qué hacer ante la aparición de este.

Valera Para el Dr. Juan Carlos Antonello, especialista en Cirugía plástica, reconstructiva, maxilofacial y estética, Cirugía General, por laparoscopia, y presidente de la Fundación Salud Integral Trujillo, quienes han operado en un año de labor a 18 niños con esta condición en el estado Trujillo, uno de los factores que produce una alta incidencia de pacientes con hendidura labio palatina son los agroquímicos, se observa como en áreas de cultivos donde emplean este tipo de productos químicos tóxicos la cantidad de niños con esta y otras malformaciones son más frecuentes, solo en el primer sondeo en el municipio Boconó se contabilizaron 32 casos, más que todos los casos de los demás municipios del estado Trujillo juntos.

Tipos Unilateral incompleto: solo existe una hendidura en el labio de arriba. Por norma general el problema no llega a la nariz, de ahí que sea incompleto. Este defecto es el más sencillo de reparar.

Unilateral completo: el problema es similar al anterior, pero sí que llega la hendidura hasta la nariz. Por lo tanto, es algo más complejo el defecto.

Bilateral completo: los niños que presentan esta anomalía tiene dos hendiduras completas en el labio superior. Es más frecuente que alberguen complicaciones orales, lo que dificulta ligeramente el tratamiento a medida.

Hendidura del paladar: en este caso, la hendidura se produce en el paladar. Es más difícil detectar el problema durante la etapa gestacional. Suele conllevar complicaciones para la lactancia, el habla y la deglución normal.

Experiencias El Dr. Simón Rodríguez, odontólogo egresado de la Universidad de Carabobo, Internado en cirugía bucal y maxilofacial en el Hospital Universitario Doctor Ángel Larralde y cirujano bucal y maxilofacial del Hospital Central Enrique Tejera, quien actualmente trabaja en Barquisimeto y Valencia, desde siempre quiso trabajar con estos niños.

«Mi experiencia de forma independiente ha sido un desafío, una meta que uno siempre ha querido alcanzar, porque yo desde que estaba en formación en el postgrado me incline a esa área de la cirugía de labio y paladar hendido y me gustaba mucho ver los resultados, estaba muy pendiente desde muy temprana formación, ya después de graduarme y ser cirujano empecé a foguearme con cirujanos que tenían mucho más tiempo, entré a una fundación que se llama Más que una sonrisa , estuve al lado del cirujano Julio Linares, quien tiene mucha experiencia en el área, estuve dos años con él, conocí a un cirujano muy famoso llamado Orlando Reyes, y estuve todo ese tiempo a su lado aprendiendo la técnica, luego me independicé, por así decirlo, pero siempre bajo la tutela de ellos, como en los casos más complejos, donde consultaba cualquier duda que tenía, y así poco a poco construí mi propia cartera de pacientes, entre al hospital pediátrico y conocí al doctor Antonello y me uní a Funda Sit, donde hemos operado a varios pacientes ya «

Las 3 preguntas más frecuentes para el Dr. Simón Rodríguez ¿Por qué se forma?

Hay muchísimos factores por el cual se forma el labio paladar hendido como por ejemplo ambiente medicamentoso, químico o por herencia.

¿A qué edad se puede operar?

Para el labio con un tiempo de 3 meses, para el paladar 18 meses sin embargo el tiempo no es el único parámetro de decisión para su cirugía se toman en cuenta también el peso y nutrición del paciente.

¿Cuantas cirugías se hacen?

Todo depende del grado de severidad y las estructuras involucradas

¿Qué sucede cuando se repara un paladar hendido? Para el Dr. Rodríguez «El paciente suele pasar uno o dos días después de la cirugía bajo observación en el hospital, y luego podrá seguir la recuperación en casa. Una vez en casa, los padres pueden ayudar a una recuperación más rápida asegurándose de que su hijo esté cómodo. Los cuidadores también deberán hacer todo lo que puedan para evitar que el niño toque el área quirúrgica o que se meta objetos en la boca. La reparación del paladar hendido causa incomodidad y existe un periodo de recuperación, pero a largo plazo las ventajas hacen que el proceso haya valido la pena».

Boconó Para la Dra. Gema Torres, desde Boconó egresada de la Universidad de Los Andes como odontóloga, y de la Universidad del Zulia como odontopediatra y 17 años trabajando con los más pequeños de la casa, su experiencia tratando niños con hendidura labio palatina «Ha sido muy gratificante, porque desde el nacimiento nos encargamos a través del uso de placas obturadoras (Ortosas) y la técnica del uso del adhesivo al nivel del labio, para estimular esos tejidos que por un defecto que ocurre entre la sexta y octava semana de gestación no termina de desarrollarse, no se unen, y se establece la hendidura labio palatina, con estas técnicas logramos unir lo más posible para que el tiempo indicado se realice la queiloplastia, que es el cierre quirúrgico de esas hendiduras, entre las 10 a 2 semanas de nacidos labio y entre 6 y 18 meses paladar».

¿Cómo ve la proporción de casos de hendidura labio palatina en el municipio Boconó?

«Casos siempre hay, pero lamentablemente por la situación país ha disminuido el seguimiento de estos pacientes, alguno de pocos recursos, por lo que se observa muchos niños sin el tratamiento como debe ser, por lo que esperan jornadas para ahorrarse esos gastos.»

¿Qué recomendaciones les da a los padres de estos niños?

«Siempre acudo a los casos que se presentan en el Hospital Rafael Rangel de Boconó, para así iniciar desde el nacimiento del niño la estimulación de estos tejidos y explicarles a los representantes la importancia de esto para un buen desarrollo buco maxilofacial. La atención temprana de estos casos tiene varios beneficios: 1. Estimulación de los tejidos del labio y paladar que no terminaron su desarrollo. 2. Facilita la alimentación sea lactancia materna o fórmula en un biberón 3. Corregir en el tiempo indicado cada defecto sin correr el riesgo de que fracase dicha cirugía 4. Facilitar la zonación y pronunciación de las palabras cuando este empiece a hablar y 5. Lograr una hermosa apariencia estética y armonía facial, importantes para el desarrollo emocional.»

Falta de información La doctora Torres explica que «Hace falta información y capacitación para el personal que labora a nivel hospitalario, para que la estimulación se dé desde que nace el niño o niña y lograr todos los objetivos del tratamiento del paciente. Se debe promover la salud integral de los niños con labio y paladar hendido porque es un trabajo multidisciplinario, donde se involucran especialistas en genética, pediatría, cirugía maxilofacial, odontopediatría, fonoaudiólogo, psicólogo, ortodoncista, periodoncista, terapista de lenguaje entre otros, para lograr que el niño tenga una verdadera sonrisa pintada en el rostro».

Es importante concientizar a la población sobre esta condición, para que puedan tener mayor empatía y evitar comentarios hirientes , sobrenombres, burlas por su apariencia o forma de hablar, porque es importante que conozcan la lucha constante que ellos atraviesan para respirar, comer, hablar y conocer el valor de una sonrisa.

