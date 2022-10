El Valencia hace oficial la renovación de Guillamón

Entornointeligente.com /

E l Valencia ha hecho oficial la renovación de Hugo Guillamón hasta 2026 después de que el futbolista haya firmado este lunes su nuevo contrato en las oficinas del club . El futbolista de L’Eliana forma parte de la cantera del Valencia desde los 6 aáos y cierra así una negociación que se ha prolongado más de la cuenta, sobre todo, por el cambio en la dirección ejecutiva del club tras la salida de Anil Murthy y el aterrizaje de la presidenta Layhoon Chan .

La renovación del futbolista internacional viene trabajándose en el Valencia desde el pasado invierno , pero no recibió el ok de Peter Lim en Singapur y quedó en suspenso una vez finalizada la temporada. Guillamón había pasado de ser el tercer central del equipo a convertirse en el único mediocentro defensivo tras el cierre de mercado de la temporada pasada. El entrenador José Bordalás entendió que el buen manejo del balón y la templanza a la hora de buscar las mejores opciones de pase podrían convertirlo en el centrocampista posicional que el club no iba a poder traerle en el mercado de verano.

A pesar de su accidentado comienzo en su nueva posición -expulsado en la primera jornada frente al Getafe antes de cumplirse un minuto de partido- tanto el técnico como el propio futbolista mantuvieron la serenidad suficiente para mantener el plan. Guillamón se asentó en la posición y, aunque siguió yendo a la selección como central, terminó por hacerse insustituible en el centro del campo blanquinegro .

El mediocentro del Valencia fue uno de los primeros jugadores a los que conoció Gattuso en la ciudad deportiva de Paterna. Fue antes de su presentación como técnico , en una visita para ver las instalaciones cuando se lo encontró entrenándose junto con Lato ya que ambos se estaban recuperando de sendas lesiones .

Se ganó la confianza de Gattuso El técnico italiano quería un centrocampista posicional y trató de acercar al Valencia a Lucas Torreira , pero la operación era inviable desde el punto de vista económico para Lim . Y mientras, Guillamón iba dando razones para que el técnico apostara por él.

Guillamón esta temporada ha jugado los siete partidos oficiales con el Valencia en los que ha dado tres asistencias. Además, fue titular con Espaáa en el decisivo partido contra Portugal en Braga. Allí jugó de central y disputó 45 minutos tras ver una tarjeta amarilla.

