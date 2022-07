El US Open pega un portazo a Djokovic y su coach explota con ironía

Entornointeligente.com /

Novak Djokovic (7°) ganó Wimbledon y esperaba alguna exención para jugar el US Open. El ganador de 21 Grand Slams no está inoculado y a Estados Unidos no pueden ingresar extranjeros sin su esquema de vacunación completa.

La Asociación de tenis de EE.UU. se manifestó acerca del caso y fue clara: Djokovic, por ahora, no puede disputar el último major de la temporada.

» El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, respetará la posición del gobierno de los EE. UU. con respecto a los viajes al país para ciudadanos no estadounidenses no vacunados» .

Pese a que Djokovic figura en la lista de entrada del torneo, esto no sería más que una formalidad.

Uno que explotó con una ironía al saber esto fue Goran Ivanisevic, ex 2 del mundo, campeón de Wimbledon 2001 y coach de «Nole».

«Es una situación un tanto complicada. Es complicado que Novak pueda jugar el último Grand Slam de la temporada. Ahora mismo hay más posibilidades de que el director del torneo de Umag me invite y gane el torneo a que Djokovic pueda jugar el US Open» , dijo al medio croata Slobodna Dalmacija.

Y agregó: » Estados Unidos como país es inflexible a este tipo de situaciones. Prohibe que los no vacunados puedan entrar al país. El torneo en sí no pone problemas de ningún tipo, pero la política del país es quien manda en este tipo de situaciones». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com