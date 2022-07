Entornointeligente.com /

Por: Frank Bracho

25 07 2022

El actual Papa Francisco lo acaba de decir no hace mucho:

«No habrá Paz Mundial sino hay Diálogo de Civilizaciones» !

…Una nueva forma de hablar, en forma intrínseca, de sus tres cardinales mensajes como Papa: la Fraternidad Universal (no otra cosa que el gran Mandamiento de Jesús sobre el Amor Solidario); la Reforma Interna de la Iglesia (para estar plenamente cónsona con ello, como más humilde y eficaz iglesia peregrina de calle para Todos), y la «Evangelizacion Verde» de «Laudato Si» (como renovada prioridad central, para los actuales tiempos de gran calamitosa crisis ecológica mundial).

Y esto último de «lo verde» es clave para entender el énfasis ahora en lo de «el diálogo de civilizaciones». Pues lo de la «Evangelización Verde» significa en definitiva «realizarnos espiritualmente a través de la honra de los preceptos de la Madre Naturaleza u Orden Natural» !! ※ no otra cosa que «el libro abierto de Dios» -o de «El Gran Espíritu» -como lo llaman los pueblos indígenas !…..De los cuales, la «Unidad en la diversidad » es uno los más preponderantes (junto al -muy relacionado- de la exquisita delicada «Interdependencia de la Vida» ! -como la fuente primera del llamado a «el cuido responsable y solidario» de dicha interdependiente Vida !)….

Y «Unidad en la diversidad», por tanto, cuya vigencia ha sido conocida muy bien por los pueblos indígenas ancestrales -Que han vivido en mayor proximidad y comunión con los preceptos del Orden Natural , en nuestro continente y el mundo ! …Una renovada alta misión o estado de conciencia en verdad Hoy, para Todos ! -«los indígenas morenos del monte y los blancos aún en la ciudad»â€¦Pues se nos va la vida en « Rescatar el indígena que todos llevamos por dentro ! »

Y que por ello mismo… pueblos indígenas que han sido «naturales maestros del Diálogo de Civilizaciones» -estas, «las formas más elevadas de organización humana para la convivencia, prosperidad y paz».

Pueblos, que, como dicho precepto señala, han estado, en verdad, muy lejos de lo que el simplista estereotipo de «primitivos irracionales cazadores guerreros» sugiere ! …Pues lo de la «Unidad en la diversidad», como su enunciado lo indica», no podría coexistir sustentablemente con «formas tiránicas de gobierno, hegemónicas y opresivas» !!…. Como las de las gobernanzas pretendidas por las culturas decadentes imperiales de los aztecas o incas -de sus últimos tiempos, en la etapa precolombina, y menos aún con la de los imperios post descubrimiento europeo de nuestro continente como el español, el portugués, el francés, o el anglo…O de los posteriores noveles «estado nación» de que se invistieron «las repúblicas liberadas de dichos yugos coloniales»â€¦.Y mucho menos aún, de «las actuales formas uniformadoras tiránicas de moderna globalización económica y política», así como muy «reduccionistas concepciones de la salud» ….Cuyos resultados fiascosos y degenerados están ya a la vista de todos ! …Y ni tampoco podría coexistir con «falsas banderas de redención social» como «el igualitarismo» ….aparentemente «nobles», pero en verdad muy erradas e irrealizables ! : Otro de los preceptos del Orden Natural es que en la Naturaleza: «uno nunca es igual a otro» !! (…de lo que cabe hablar es de una responsable solidaria «equidad y justicia» -lo que es «otra cosa» !)…

Por el contrario, se trata de la milenaria y ancestral sabiduría de los pueblos indígenas precolombinos de nuestro continente, de «Unidad en la diversidad» …Habiendo concientizado que: « Es más lo que nos une que lo que nos separa» (!!) (como la «U» en mayúscula lo indica)… Ello nos indica entonces que tenemos que reconocer que: «la diversidad» es otra realidad del Orden Natural !…. La cual, aunque supeditada a la común Unidad, se manifiesta cual los trazos poli-cromáticos del «Arco Iris» (por cierto, el cual; lejos de un símbolo para la expropiación exclusivista de algunos; es un símbolo de responsable honra y reverencia universal!)….Pero, en una realidad de «diversidad» más de ‘mutuo enriquecimiento y complementación» -que de separación ! -Como lo prescribe el enunciado del referido precepto !

Y por todo lo anterior es que los pueblos indígenas ancestrales precolombinos de nuestro Continente….Una vez también concientizado que « la tierra no nos pertenece sino que nosotros pertenecemos a la tierra» (como dijo el gran sabio indígena norteamericano Seattle )…Y una vez ejercida la memoria histórica de dichos pueblos de que « la geografía cultural y exhuberancia biológica natural de nuestro continente eran en verdad una sola y contínua» , no tuvieron mejor ocurrencia que llamarlo Abya Yala ※ ó «Común Tierra Vital» (!!) …como lo hicieron los kuna….Para tenerlo siempre en la historia y conciencia de dichos pueblos, e incluso lanzarse a recorrer a dicho común continente….Como lo hicieron los arawak y caribes del Sur -cuyas curiaras llegaron a través del Mar Caribe hasta la hoy norteña Florida; o similarmente los Hopi del hoy EEUU con los Maya; y estos con los, Tayrona, Kogui y otros indígenas más al Sur;…etc…En un «continuo e inagotable flujo y reflujo intra continental -e incluso con otros allende nuestro continente; en el mundo antiguo¡! El cual también «radió», para y desde, pueblos especiales en la actual Venezuela como los Piaroa, Bari, Warao, y Wayuu.

…Quizás algo similar a todo lo anterior sintió «el descubridor europeo» Cristóbal Colón cuando llamó al «nuevo «continente bendita « Tierra de Gracia» ! -al avistar por primera vez desde sus carabelas a las costas continentales en la hoy Venezuela ! Aunque «los apetitos imperiales» parecieron prevalecer cuando aquella expresión más bien mutó a « América» ! -en honor a su cartógrafo a bordo Américo Vespucio!

El «gran precursor» Francisco de Miranda quizás fue más lejos, cuando pensó como nombre para las nuevas confederadas tierras a ser liberadas: «Gran Colombia» (!) (…en memoria del mismísimo Colón)… Aunque, en su fuero interno prefiriese denominar a su «primera gran logia /red secreta continental liberadora»- lanzada desde Londres, con el nombre del gran caudillo liberacionista araucano Lautaro !…Así como los profetas Kogui de la Sierra de Santa Marta en la actual Colombia también prefirieron seguir nombrando al modernamente llamado «Pico Cristóbal Colón» en sus tierras (el más elevado del país), con su viejo nombre Gonawindua-cuyo significado para para ellos era «Corazón del mundo» (!!)…..como ellos llaman en verdad también a todo el gran circundante ecosistema de sus tierras serranas (desde al mar, hasta sus de densos tropicales bosques, y augustas nevadas cimas) !…El.cual, en verdad, por tan sublime prodigioso tesoro de Biodiversidad a través de distintos sucesivos «pisos climáticos» usufructuados por los principales 4 grandes pueblos o etnias indígenas que hacen vida en todo dicho particular ecosistema serrano hoy seriamente amenazado es también -dicho término «Corazón del mundo» -un apto nombre para un «micro ecosistema muy emblemático y representativo»â€¦de cómo también se podría ver todo el hoy también muy amenazado macro- ecosistema del planeta tierra» ! (…Vital problemática de la amenazada Biodiversidad planetaria a ser tratada urgentemente en la gran Cumbre Mundial en Montreal, de diciembre próximo, bajo los especiales auspicios de conjuntos de Canadá, China y la ONU!).

…Todo lo anterior, siendo una manifestación del Plan del Gran Espiritu o Aluna que no se ve…Pero que lo guía Todo ! -Según la muy universal Cosmovisión de los Kogui. Y no deja de ser irónico que la otra gran cima en tierra Kogui que le disputa al «Pico Colón» la supremacía en máxima altura de Colombia (o acaso como «pico nevado gemelo») sea el llamado «Pico Simón Bolívar» !….El nombre del gran genial Libertador que vino como un torbellino desde los llanos venezolanos, donde sus admiradores jinetes lanceros llaneros lo llamaban «el Tigre -o Jaguar» (!)….Para dar luz libertaria al nuevo país colombiano… donde los milenarios Kogui, también se llaman a si mismos «hijos del Jaguar»(!)…Como también luce como muy llamativo que el gran Bolívar viniese también a expirar su último postrero aliento en la muy contigua ciudad de Santa Marta ! …Luego de haber recorrido, infatigablemente, en sus campañas bélicas liberadoras, mucha más distancia que Alejandro Magno y Napoleón !…….Pero al mismo tiempo, revelándose cada vez como «un gran estadista de vocación pacifista, espiritual conciliadora, y amante de la Paz y la Naturaleza» (había dicho de su admirado Humboldt que había sido «el verdadero descubridor europeo» del nuevo continente -pues había mostrado una apasionada amorosa devoción por la Naturaleza del mismo que ni Colón había tenido!) -Todo lo anterior, como lo había mostrado Bolívar en El Chimborazo (1822), Angostura (1819) y en su famoso sueño del Congreso Anfictiónico desde el Istmo de Panamá para el mundo (1826) !….Y en particular, con asertos suyos como: « Moral y Luces son nuestras primeras necesidades»; «Son ciudadanos virtuosos, más que leyes, los que hacen las repúblicas»; «He venido a encontrarme con el Dios de Colombia en sus augustas cumbres», «De las guerras al final lo que queda es destrucción» (en sus últimos tiempos) ; etc.

…Para dejar dicho en su famosa postrera, magnánima y trascendental proclama desde Santa Marta:

Mis enemigos han hollado lo que me es más preciado: mi Reputación y Amor por la Libertad…Mis perseguidores me han conducido al sepulcro. Yo los perdono…Mis últimos votos son por la Felicidad de la Patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al Sepulcro»!! »

Todo lo anterior: Un «Decálogo», pues, de Acción Moral Dialogante Urgente Reconstructiva y Constructiva»! Particularmente

aún muy pendiente para las Abya Yalas, Colombias, Américas…y en verdad Todo el atribulado mundo de Hoy. !….

Es verdad que, como lo ha dicho el gran escritor colombiano William Ospina…El mismo, un digno continuador de la saga dialogante creativa del Gabo en « Cien años de Soledad «â€¦.O de «la síntesis de todas nuestras genuinas raíces culturales, en nuestros «genes ancestrales» (indígenas, europeos, afro y árabes, asiáticos, criollos…)…y en particular, desde nuestra propia «telúrica geografía ambiental sagrada’»â€¦Y él mismo, también un destacado aportante al «I Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre el Diálogo de Civilizaciones»â€¦.Evento precursor de alto nivel y al mismo tiempo muy participativo universal y desde las bases vivenciales, celebrado en noviembre del 2001, desde Caracas: « Nuestro muy en peligro mundo, mucho puede beneficiarse Hoy de un diálogo de civilizaciones con los de afuera, y desde lo de adentro»… Evento donde otro eminente aportante sentenció que nuestro continente, por todo lo anterior, tenía «el potencial histórico de convertirse en el nuevo gran ejemplar crisol de civilizaciones del mundo»!!

Soñamos que «las Colombias» del mundo, aptas y merecedoras para asumirlo, puedan ser incluso ser en ello Luz para sí y para los demás !!

Teniendo en cuenta todo lo antes dicho

En verdad, como han dicho los profetas Hopi y Kogui :

« Somos quienes hemos estado esperando»

Qué El Gran Espíritu nos guíe en Ello!!

Siguiente DESDE EL PUENTE | LA LÓGICA INCERTIDUMBRE DEL DESENLACE | Por Oswaldo Álvarez Paz Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com