El United patas arriba

Entornointeligente.com /

C uesta ver al Manchester United cerrando la Premier transcurridas dos jornadas. El inquilino de Old Trafford pasa por sus días más complicados en la era moderna , avivados además por la bonanza que vive el otro equipo de la ciudad, el exitoso City en lo doméstico.

No hay un club entre los grandes más alborotado que el de los Red Devils, sujeto a una guerra civil con un sector de los aficionados desde que los Glazer compraron la entidad hace 17 aáos.

La primera parte de esas casi dos décadas fue suavizada por los resultados, por la inercia de un buen trabajo y el músculo que proporcionaban jugadores deslumbrantes como Van Nistelrooy, Rooney o Cristiano, en su primera versión . Se ganaron cuatro títulos de Liga en cinco aáos y una Champions. El United era un equipo temible en Europa en el epílogo de Ferguson, cuyo ascenso al palco como directivo no ha dado el rédito que otorgó como entrenador.

No se puede achacar la crisis actual exclusivamente a la fractura social con el aficionado, pero tiene mucho que ver. El United, que en su historia vivió un episodio tan trascendental como el accidente aéreo de Múnich , tiene unos lazos especiales con su gente, que siempre entendió que el club era de su propiedad, aunque nunca lo fuese. Ni la salida a bolsa en 1991 cambió el pensamiento. Los aficionados no mostraron un gran entusiasmo en comprar acciones. La desidia ante esa oportunidad, por innecesaria para su espíritu, es proporcional al recelo histórico hacia los magnates por la insultante comercialización del club . Intentaron bloquear a Murdoch primero y tras la llegada de los Glazer, que hicieron frente a unos 500 millones de deuda, las jornadas se han convertido en protesta diaria. «Amo al equipo, odio al club», fue una frase recurrente . El personal no mira a la cuenta de resultados; escucha el eco de la sala de trofeos.

El climax se alcanzó cuando en mayo de 2021 invadieron el campo protestando por la creación de la Superliga. El golpe que ha dejado groggy a ese anhelo europeo.

Todas las decisiones deportivas tomadas han sido cuestionables. David Moyes, el recomendado de Ferguson, tenía perfil de interino. A Mourinho y Van Gaal se les fichó con sus días mejores vencidos. La lista de jugadores contratados no obedecen a una estrategia de reconstrucción. Ni siquiera el regreso de Cristiano, que sonó a evitar que lo fichase el City que otra cosa. El último ha sido contratar a Lisandro Martínez, un central de 1,75, para una Liga como la Premier que entre las grandes es la que más despejes de cabeza (356,5 por equipo) arroja por curso.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com