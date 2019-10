El United frenó al Liverpool, el BarçaMessi es líder, Di María daioalas al PSG

Entornointeligente.com /

Un Manchester United que reaccionó y frenó al hasta ahora imparable Liverpool, la vuelta al gol del tridente del Barcelona, que le pone como líder tras naufragar el Real Madrid en Mallorca, una Bundesliga alocada sin victorias de los cuatro primeros, y un ‘Ángel’ Di María que pone las alas al París Saint Germain, fueron los grandes protagonistas del fin de semana europeo. EL UNITED DEJA SIN RÉCORD AL LIVERPOOL, EL CITY SE LO AGRADECE Cuando menos se esperaba, resurgió el espíritu ‘Red Devils’. Y es que los del noruego Ole Gunnar Solskjaer, que están realizando una temporada pésima -son decimoterceros- al menos se permitieron este domingo, en Old Trafford, frenar a un Liverpool (1-1) que iba camino del récord de victorias consecutivas en la Premier. El empate deja al Liverpool con 17 triunfos consecutivos, uno menos que la plusmarca en poder del Manchester City de Pep Guardiola en 2017. Y bien puede dar gracias el conjunto ‘Red’ de llevarse un punto, pues el United dominó en el marcador (Rashford, m.36) hasta el minuto 85, cuando Adam Lallaina marcó el tanto salvador. La ‘gesta’ (visto como está el United) se lo agradece su ‘eterno rival: el City, que conserva su récord en solitario y que, sobretodo, ve reducir a seis puntos su desventaja con el Liverpool tras su victoria en casa del Crystal Palace (0-2), con goles del brasileño Gabriel Jesús y del español David Silva. otro tanto brasileño, esta vez de David Luiz, dio el triunfo al Arsenal ante el Bournemouth (1-0) y, con ello, la quinta plaza. EL BARÇA DE MESSI YA ES LÍDER, EL MADRID DE ZIDANE NAUFRAGA EN LA ISLA, PARTIDO ‘PAREJO’ El BarçaMessi ya es líder. El conjunto azulgrana tiene a su líder a punto, y se nota. Sigue marcando las diferencias y, con sus dos compañeros atacantes, el uruguayo Luis Suárez y el francés Antoine Griezmann, llevaron a su equipo a una fácil victoria en Eibar (0-3) y con tantos de este ‘triplete’. Además, el joven holandés Frenkie de Jong ya ejerce como un veterano en el centro el campo. Y el Barça ya es primero. Bien es verdad que lo es también por démerito ajeno. El de un Real Madrid que naufragó en su visita al Mallorca (1-0), donde Zinedine Zidane sorprendió con una unidad B (no habituales, por decisión técnica y por lesiones) que no estuvo a la altura y que dejó una muy pobre imagen. Fue un equipo sin equilibrio, desajustado y romo en remate. Ahora es segundo, a un punto del Barça. No arranca el Atleti de Diego Simeone. Se dejó un empate casero con el Valencia (1-1) en un partido ‘Parejo’. Y es que, además del equilibrio, brilló el excelente tanto de saque de falta del visitante Dani Parejo, que daba el empate a su equipo, anulando el obtenido antes, de penalti, por Diego Costa. Los del ‘Cholo’ son quintos, a tres puntos de la cabeza. PJANIC MANTIENE LÍDER AL JUVENTUS, LAUTARO SOSTIENE LA CANDIDATURA DEL INTER Prosigue el duelo Juventus Turín-Inter Milán en pos del ‘scudetto’, con un punto de ventaja para el primero. Este fin de semana ambos sufrieron para sacar adelante su respectivo compromiso: el equipo turinés en casa ante el Bolonia (2-1), el interista fuera ante el Sassuolo (3-4). En uno y otro, brillaron las individualidades. En Turín, tras un temprano, y excelente, gol de Cristiano Ronaldo y empate posterior del brasileño Danilo (el boloñés), fue el centrocampista bosnio Miralem Pjanic (m.54), jugador de excelente técnica y gran visión de juego, quien sentenció la contienda. En la Emilia-Romaña, emergió la figura del argentino Lautaro Martínez, autor de dos de los goles (uno de penalti) del triunfo interista, al igual que hizo doblete el belga Romelu Lukaku, fichado este verano por el Inter. Para Lautaro, que ya suma cuatro tantos en la presente Serie A, se trata de su primer doblete con el Inter en la máxima categoría italiana. Hasta ahora sólo había anotado dos tantos como interista en Copa (ante el Benevento, el 13 de enero de 2019). El ‘europeo’ Atalanta, a cinco puntos del Juventus, se mantiene tercero con un empate en su visita al Lazio (3-3) que le sabe a poco, pues al descanso se retiró con un favorable 0-3. Y el Nápoles reaccionó con el doblete del polaco Arkadiusz Milik al Verona (2-0), y es cuarto. EL PSG SE ESCAPA CON UN DI MARÍA DETERMINANTE El argentino Ángel Di María puso alas a su equipo. Está, sin duda, viviendo su mejor momento desde que llegó al PSG. Este viernes, en Niza, llevó a su equipo al triunfo con goleada (1-4). suyos fueron los dos primeros tantos, en apenas veintiún minutos. Ya leva cuatro goles en la actual Ligue 1, que se suman a los anotados en una Liga de Camepones donde lo bordó, por ejemplo, hace semanas ante su exReal Madrid. Completaron la goleada parisina, en los minutos finales, Mbappé y el también argentino Mauro Icardi. El PSG, además, se aprovechó de la derrota del Nantes en su visita al Metz (1-0), con tanto ‘in extremis’ del senegalés Habibou Mouhamadou Diallo (m.86). Con ello, la ventaja parisina se va a los cinco puntos. ‘ALOCADA’ BUNDESLIGA La Bundesliga vivió una alocada jornada. Perdió el líder (Borussia Monchengladbach) y no ganaron ninguno de sus tres perseguidores (Wolfsburgo, Bayern Múnich, RB Leipzig), quienes no pasaron del empate. La derrota del Monchengladbach era ‘previsible’, pues visitaba a un Borussia Dortmund (1-0) que pasa por ser uno de los más firmes candidatos a arrebatarle al siempre máximo favorito Bayern la ‘Meisterschale’ (plato que se entrega al campeón). bastó un gol de Marco Reus (m.58) para sentenciar la contienda y poner ahora a su equipo a un punto de los colíderes. Y es que el Borussia conserva el liderato por mayor diferencia de goles que el Wolfsburgo, que empató en su visita al Leipzig. La mayor decepción lleva el nombre del Bayern, que no pasó del empate ante un Augsburgo (2-2) en zona de descenso. Acariciaron el triunfo los muniqueses, pero el islandés Finnbogason les amargó el día con un tanto en el minuto 91. El vigente campeón, que lleva dos jornadas sin ganar, es tercero a un punto. The post El United frenó al Liverpool, el BarçaMessi es líder, Di María daioalas al PSG appeared first on El Carabobeño .

