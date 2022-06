El último consejo de Paul McCartney a los compositores

Entornointeligente.com /

El mundo de la música está en plena efervescencia de admiración por Paul McCartney, con motivo de la reciente celebración de su 80º cumpleaños y su esperada actuación como cabeza de cartel en el Festival de Glastonbury de 2022. McCartney es un icono moderno consagrado y ha pasado a los anales de la historia como uno de los grupos musicales más importantes de todos los tiempos, con una majestuosidad inigualable.

Cualquier joven aspirante a músico suele fijarse en sus ídolos y en los grandes de su campo, y en el caso de Paul McCartney, nunca ha tenido reparo en dar consejos a quienes le admiran, independientemente de su experiencia, concretamente en el campo de la composición.

El consejo de Paul McCartney para los compositores es el siguiente: «En primer lugar, hay que conseguir la pasión de querer escribir cosas y eso no es muy difícil. Creo que el truco es «escribir mucho», cuanto más escribas, mejor te irá. Así que una vez que tienes la pasión, escribes tu primera canción, escribes la tercera, la cuarta, la quinta, y probablemente alrededor de la sexta dices ‘¿sabes qué? En realidad no está tan mal».

Y continúa: «Así que creo que eso es todo. Recuerdo que le preguntaron a un pintor cómo podía ser mejor pintor y dijo ‘pinta más’. Así que creo que ese es el truco, escribir más».

La gente siempre dice que la práctica hace la perfección, y parece que hay algo de cierto en ello, especialmente en el caso de uno de los mejores compositores de todos los tiempos. No es demasiado descabellado pensar que incluso los grandes tienden a gustar de su propio trabajo cuanto más progresan.

Cuando se le preguntó más tarde sobre esta misma cuestión, Paul McCartney se dirigió a un grupo de jóvenes compositores diciendo: «Siempre les digo a los chicos que no hay reglas. No sé cómo hacerlo. Puede ocurrir de cualquier manera, pero me gusta la colaboración. Quiero decir que, obviamente, escribir con John fue la máxima colaboración y creo que ambos tuvimos mucha suerte de encontrarnos porque jugamos perfectamente el uno con el otro».

Concluyó añadiendo: «Un ejemplo que siempre doy es que estaba empezando esta canción ‘Getting Better’ y yo decía ‘It’s getting better all the time’ y él decía ‘It couldn’t get much worse’ y de repente tienes la lámina de lo que estás haciendo. Así que la siguiente línea no es sólo «mejorando, todavía». Así que yo hacía eso con sus canciones y él con las mías».

Así que, según uno de los mejores en el negocio, haz las cosas con gente de confianza y sigue practicando hasta que lo consigas.

