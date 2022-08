El tuit de Elon Musk sobre la adquisición del Manchester United resultó ser una broma ¿Qué otros multimillonarios podrían comprar el club?

Entornointeligente.com /

Los desanimados hinchas del Manchester United llegaron a creer que todas sus Navidades llegaron juntas esta semana cuando Elon Musk, el hombre más rico del mundo, afirmó que compraría al alicaído club de la Premier League.

El CEO de Tesla y SpaceX, cuyo patrimonio neto fue estimado por la revista Forbes en $270.000 millones de dólares, anunció en redes sociales que planeaba adquirir el club a la familia Glazer.

Esa promesa habría sido música para los oídos de los atribulados seguidores del United, que tienen previsto escenificar otra protesta contra los dueños del club antes del encuentro que disputarán este lunes en su patio contra Liverpool , que en la campaña anterior les vencieron 5-0 en Old Trafford y 4-0 en Anfield.

Considerando el hecho de que el United arrancó la temporada bajo el mando del nuevo director técnico Erik ten Hag cayendo 2-1 en la cancha del Brighton & Hove Albion para después sufrir una humillante derrota 4-0 en su visita al Brentford , la llegada de la plantilla de Jurgen Klopp (que tampoco conoce la victoria después de dos encuentros esta temporada) no es precisamente ansiada por los seguidores del United .

Musk dio a conocer la noticia en Twitter, la red social cuyo intento de compra por parte del multimillonario ha redundado en una prolongada batalla legal, en la noche del martes.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022 Lamentablemente para los hinchas del United , el empresario de 51 años debió explicar a sus 103.4 millones de seguidores que se trataba de una broma, lo que nunca es un buen indicio de cómo cayó un material cómico.

Parece que la idea de Musk adquiriendo distintas empresas deportivas es un tema recurrente en sus redes oficiales, caracterizadas por los chistes constantes.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022 Standup is my side-hustle

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022 A pesar de ello, incluso después de desechar la idea de correr a salvar al United , Musk dejó en el ambiente la remota posibilidad de que podría intentar comprar al club con sede en Old Trafford relevando que fue hincha de los Red Devils cuando era niño.

Although, if it were any team, it would be Man U. They were my fav team as a kid.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022 No sorprendió ver que el tuit de Musk produjo una oleada de reacciones por parte de la afición del United , muchos de ellos mostrándose perfectamente contentos con la idea de su adquisición, siempre y cuando le pusiera punto final a la era de los Glazer en el United , caracterizada por el infortunio deportivo. Uno de ellos llegó a sugerir que Musk rebautizara a Old Trafford con el mismo nombre poco ortodoxo del hijo que tuvo con su expareja, la excéntrica artista canadiense Grimes.

And at this point I don’t care if you rename Old Trafford as «X Æ A-12 Musk Stadium»

Just buy the club.

— ً (@TheFergusonWay) August 17, 2022 Otros no se mostraron confiados de que una revolución liderada por un multimillonario bastaría para salvar al United de sí mismo, luego del penoso inicio de temporada.

Let’s be honest, not even Elon Musk could save Man United at this point… https://t.co/q5FawJDeaT

— Jake Barford (@BFordLancer48) August 17, 2022 Como es costumbre, el pobre Harry Maguire terminó involuntariamente metido en el embrollo: un hincha bromista le pidió a Musk que contratara al central para su próximo proyecto de exploración espacial.

Please send maguire to Mars

— ‘ (@bu2iu) August 17, 2022 Musk debería desembolsar aproximadamente $2.400 millones para comprar al Manchester United , según su actual valor en el mercado de valores, lo que representa menos del 1% de su patrimonio neto. Sin embargo, Musk podría hacer historia convirtiéndose en la primera persona en adquirir un equipo de fútbol utilizando dogecoin, su criptomoneda favorita.

«Apoyo principalmente [a dogecoin], sinceramente, porque creo que doge tiene memes y perros, y parece tener un sentido del humor, sin tomarse demasiado en serio», afirmó la semana pasada.

¿Utilizar una moneda meme para comprar un club de fútbol que es un meme? Qué apropiado.

Obviamente, Musk no es la única persona con suficiente poder económico para comprar al Manchester United . A continuación, hacemos un repaso a varios contemporáneos de Musk que, al igual que él, se ubican en los escalones superiores de la lista Forbes de los hombres más acaudalados del mundo y poseen los medios para lanzar sus propias ofertas, sí así lo desean.

Elon Musk, CEO de Tesla, en la pantalla con las cámaras EPA Bernard Arnault (Patrimonio neto de $173.900 millones, según Forbes) El multimillonario francés es cofundador y presidente de la corporación Moet Hennessy-Louis Vuitton, la mayor proveedora de bienes de lujo del mundo. Valdría la pena, solo por ver el aspecto de equipaciones de local, visitante y terceras camisetas diseñadas por Louis Vuitton.

Jeff Bezos ($169.200 millones) Bezos transformó la antes modesta librería virtual Amazon hasta convertirla en un omnipresente mercado global, conocido por su riguroso celo a la hora de medir y maximizar la productividad de sus empleados. Colectivamente hablando, el United apenas cubrió 95.6 kilómetros de terreno en su horrenda derrota 4-0 ante Brentford, mientras que las Abejas cubrieron 109.4 kilómetros. Sólo lo mencionamos.

creen que terminar en un deshonroso sexto puesto en la anterior campaña de Premier League es una de ellas.

Larry Page ($103.500 millones) y Sergey Brin ($100.400 millones) Con los multimillonarios cofundadores de Google a la cabeza, la búsqueda del exejecutivo del United Ed Woodward por convertir al United en el club de fútbol con mayor presencia en Internet se habría consolidado permanentemente.

Mark Zuckerberg ($64.400 millones) Sin títulos de Premier League desde 2013 y la ausencia de trofeos de cualquier clase desde 2017, ¿quizás la mejor aspiración del United por estos días sea la de alzar títulos digitales en el Metaverso?

