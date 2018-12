El tsunami de Indonesia golpeó y arrastró a banda pop y su público en pleno concierto

Entornointeligente.com / Lo más importante En un video, el cantante de Seventeen dijo que el manager y el bajista de la banda murieron

Otros tres miembros de la banda siguen desaparecidos

También sigue desaparecida la esposa de Fajarsyah, cuyo cumpleaños es este domingo

(CNN) – Una banda de pop de Indonesia tocaba cerca de la playa fue arrastrada cuando un tsunami golpeó el estrecho de Sunda este sábado.

En un video , el cantante de Seventeen dijo que el manager y el bajista de la banda murieron.

"Solo quiero decir que nuestro bajista Bani y nuestro manager Oki Wijaya fallecieron", dijo Riefian Fajarsyah sollozando.

LEE: No hubo advertencia antes de que las olas golpearan las costas

Otros tres miembros de la banda, así como la esposa de Fajarsyah, cuyo cumpleaños es este domingo, siguen desaparecidos, dijo.

"Por favor, oren para que podamos encontrar a Andi, Herman, Ujang y mi esposa", pidió.

En Instagram, Fajarsyah publicó una foto de él y su esposa besándose en París, con el subtítulo: "Hoy es tu cumpleaños, deseo que vuelvas a casa, mi amor".

El resto de los miembros de la banda, incluida Fajarsyah, tienen lesiones leves, "pero estamos bien", dijo.

Minta doanya agar istri saya @dylan_sahara , trus mas @hermanseventeen @andi_seventeen sama @uje17_rukmanarustam cepet ktmu dalam keadaan selamat sehat walafiat. Minta ikhlas nya buat orang2 tersayang mas @baniseventeen dan mas @oki_wijaya

La banda estaba en medio de un espectáculo organizado por PLN, la compañía eléctrica estatal. No habían notado el tsunami cuando de repente, una ola masiva se estrelló contra el escenario y la audiencia.

Un tsunami golpeó Pandeglang, Serang y el sur de Lampung, Indonesia, el sábado por la noche. Al menos 222 personas murieron y cientos más resultaron heridas o desaparecidas, dijeron las autoridades.

Una vista aérea de la zona que arrasó el tsunami en Indonesia.

El tsunami probablemente fue causado por una combinación de deslizamientos de tierra debido a una erupción volcánica, dijo la agencia meteorológica, climatológica y geológica del país.

Indonesia ha sido azotada por una serie de desastres naturales en los últimos meses, incluido un poderoso terremoto que azotó la isla de Sulawesi el 28 de septiembre. En las ciudades de Baleroa y Petobo, ríos de lodo arrasaron barrios enteros a raíz del terremoto de magnitud 7.5 terremoto y posterior tsunami.

1 de 14 | Los residentes inspeccionan una casa dañada por un tsunami en Carita, Indonesia, el domingo 23 de diciembre de 2018, un día después de que la zona fuera alcanzada luego de una erupción del volcán Anak Krakatau. (Crédito: AP) 2 de 14 | Un hombre reacciona después de identificar a su familiar entre los cuerpos de las víctimas del tsunami en Carita, Indonesia, el domingo 23 de diciembre. (Crédito: Fauzy Chaniago / AP) 3 de 14 | La gente busca familiares entre los cuerpos de las víctimas del tsunami. (Crédito: Fauzy Chaniago / AP) 4 de 14 | Un aldeano pasa junto a vehículos dañados por un tsunami en Carita, Indonesia. (Crédito: Dian Triyuli Handoko / AP) 5 de 14 | Un residente pasa por edificios dañados por un tsunami en Carita, Indonesia, el domingo 23 de diciembre de 2018. (Crédito: AP) 6 de 14 | Rescatistas buscan sobrevivientes a lo largo de la costa en el sur de Lampung, en el sur de Sumatra. (Crédito: FERDI AWED / AFP / Getty Images) 7 de 14 | Un hombre camina en medio de escombros de edificios dañados en Carita, Indonesia. El tsunami probablemente fue causado por una combinación de deslizamientos de tierra debido a una erupción volcánica. (Crédito: AFP / Getty) 8 de 14 | Un rescatista participa en una operación de búsqueda de víctimas del tsunami en Carita, Indonesia. (Crédito: Fauzy Chaniago / AP) 9 de 14 | Funcionarios revisan los restos de edificios dañados en Carita, Indonesia. (Crédito: AFP / Getty) 10 de 14 | Los escombros cubren una propiedad que fue dañada por el tsunami en Indonesia. (Crédito: Fauzy Chaniago / AP) 11 de 14 | Rescatistas buscan sobrevivientes a lo largo de la costa en el sur de Lampung, en el sur de Sumatra. (Crédito: FERDI AWED / AFP / Getty Images) 12 de 14 | Un vehículo dañado se ve en medio de los restos de edificios a lo largo de la playa Carita, Indonesia, el 23 de diciembre de 2018, un día después de que un tsunami azotara el área, luego de una erupción del volcán Anak Krakatau. (Crédito: SEMI / AFP / Getty) 13 de 14 | Residentes evacuados de viviendas dañadas. (Crédito: SEMI / AFP / Getty) 14 de 14 | Escombros y muebles en el interior dañado de una casa en Carita, después de que la zona fuera azotada por un tsunami el 22 de diciembre luego de una erupción del volcán Anak Krakatoa. (Crédito: DEMY SANJAYA / AFP / Getty Images)

