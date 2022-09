El truco para saber si un amigo o tu pareja se conectó a WhatsApp, sin ser detectado

Entornointeligente.com /

Hace algunos años, WhatsApp incluyó una función para saber si un contacto estaba en línea. Para ejercer el derecho a la privacidad, los usuarios también pueden decidir si mantienen esta opción por medio de las configuraciones.

Con la llegada de la ley, también aparece la trampa. En este caso, uno puede espiar, aunque el otro haya desactivado la verificación, el horario hasta el que permanece online.

Cabe recalcar que esta función no está disponible de manera nativa en la app de WhatsApp, por lo que será necesario descargar e instalar una extensión para Google Chrome llamada WA Web Plus For WhatsApp.

