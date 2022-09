El tributo de Harry Styles a la Reina Isabel II durante su concierto (VIDEO)

Entornointeligente.com /

» Únase a mí en una ronda de aplausos por 70 años de servicio «, pidió el cantante y actor británico Harry Styles en medio de su show de este jueves por la noche en el Madison Square Garden, horas después de la muerte de la Reina Isabel II.

El intérprete comenzó a aplaudir, el público lo siguió y él agradeció el gesto: » Gracias Madison Square Garden «.

La impresionante serie de recitales de la estrella británica, ex integrante de One Direction, llegó a su décima parada en la ciudad del este norteamericano, donde realizó su primer show el 21 de agosto y aún continúa presentándose.

Harry Styles paid tribute to Queen Elizabeth II at New York's Madison Square Garden, asking the audience to applaud her «70 years of service.»

También se hizo tiempo para asistir al Festival de Venecia, donde protagonizó un video viral que causó polémica en el mundo por un presunto escupitazo a Chris Pine, luego desmentido.

Debido a que nació en el Reino Unido, se lo vio afectado tras conocer el fallecimiento de la monarca .

La Reina Isabel II , jefa de Estado del Reino Unido y 14 países de la Commonwealth, murió el jueves a los 96 años en su castillo escocés de Balmoral, tras siete décadas de reinado en las que capeó numerosas crisis de una monarquía que ahora abre un nuevo capítulo.

Era «una soberana querida y una madre amada «, su muerte es » un momento de gran tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia «, dijo su hijo mayor Carlos , de 73 años, que se convirtió automáticamente en el nuevo monarca bajo el nombre de Carlos III .

Él y Camila, la nueva reina consorte, pasaron la noche en Escocia y regresarán a Londres este viernes, informó el Palacio de Buckingham al tiempo que anunciaba el fallecimiento.

El deterioro de la salud de Isabel II se aceleró en los últimos días. El martes había recibido al primer ministro dimisionario, Boris Johnson , y a su sucesora, Liz Truss , en Balmoral, renunciando por primera vez en su largo mandato a celebrar este acto protocolario en Londres, para evitar un viaje de 800 km.

Dos días después, sus médicos se declararon «preocupados por la salud de su majestad y recomendaron que permanezca bajo vigilancia médica».

Inmediatamente viajaron hasta Escocia sus hijos y nietos, incluidos el príncipe Harry y su esposa Meghan, que se encontraban en Londres para un acto caritativo, pese a que viven en California desde que en 2020 abandonaron la monarquía británica asestando un duro golpe a la institución.

La muerte de Isabel II fue «una gran conmoción para la nación y para el mundo», aseguró Truss en un breve discurso a las puertas de Downing Street, mientras llovían mensajes de condolencias de todo el planeta, desde el presidente estadounidense Joe Biden hasta el ruso Vladimir Putin .

