El tren casi choca por imprudencia y poca señalización

El nuevo tren metropolitano de Cochabamba estuvo a punto de sufrir un accidente el fin de semana cuando recorría la línea roja de retorno de Agronomía a la estación central de San Antonio por la imprudencia de un taxi, la poca señalización y la falta de educación vial. El tren se desplazaba y en el cruce de Santa Bárbara empezó a tocar la campana para que el transporte motorizado se detenga. En la vía también había un banderillero haciendo señas para que los vehículos paren. Sin embargo, se ve cómo los automóviles pasan a pesar de que el tranvía está cada vez más cerca, según el video en YouTube de «Tu destino favorito». Un taxi sin placas, que intentaba pegarse a la última camioneta que pasó, tuvo que frenar de golpe para no impactar con la parte delantera del tranvía. El conductor del tren eléctrico también se detuvo y recriminó la imprudencia del taxista.

Sin plan En opinión del ingeniero vial y parte de la Fundación de Ingenieros de Bolivia, Carlos Ballón, lo ocurrido con el tranvía es un problema de fondo, no de forma. Dijo que la repercusión que se tiene sobre el tren se debe a que no se tuvo a tiempo el «plan de seguridad y educación vial». «En 2021 ya se estaba trabajando en el plan, cuando estaba el excoordinador Gonzalo Pally, pero de ahí desapareció el documento y no se socializó», observó. Alertó que si no se corrigen estas fallas de seguridad «los incidentes pueden tornarse en siniestros».

Piden mejorar toda la señalización El integrante de la Fundación de Ingenieros de Bolivia, Carlos Ballón, recomendó mejorar la señalización colocando barandas de seguridad en los cruces de vía, porque el tren tiene vías importantes.

El recorrido del tren, que actualmente opera en dos líneas roja y verde, debe contar con señalización para los peatones, en la que quede claro que está prohibido caminar por las vías del tren. Además, se debe tener señalización vertical y horizontal. También deben contar con guardias por unos seis meses para trabajar en educación vial.

Aramco exige mejorar la señalización preventiva

El representante de Aramco, Mauricio Leoni, manifestó que el incidente del tren en la ruta roja se debe a la improvisación por apurar la inauguración del tren. Dijo: «Se ha visto lo que se veía venir, no existe la señalización preventiva que obedece a la Ley de Tránsito que tiene que tener una cuadra antes de que esté en la intersección con la vía férrea». Siguió: «Al mismo tiempo, la tecnología permite con el uso de sensores los brazos electrónicos que impiden el cruce de otro vehículo». El representante de la Asociación de Radiomóviles (Aramco) pidió la señalización desde la inauguración, el 13 de septiembre. El director de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Heber Rojas, anunció que reiterarán que los responsables del funcionamiento del tren mejore la señalización. El tranvía retoma este martes su funcionamiento en la línea verde hacia Quillacollo y roja hacia el sur.

