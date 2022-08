El tremendo mensaje de David Comedia contra el bullying que se hizo viral

Entornointeligente.com /

El venezolano David Comedia sorprendió a varias personas en redes sociales luego de publicar un mensaje en contra del bullying. El reconocido humorista venezolano David Coemdia aprovechó su plataforma en Instagram para hablar sobre el regreso a clases y la importancia de que los niños conozcan que todos «valemos lo mismo». Así lo plasmó en un mensaje que logró hacerse viral con más de 21 mil reacciones en la red social de la camarita.

En una fotografía que muestra a unos niños con uniformes escolares y sus mochilas de camino a sus escuelas, el criollo dejó saber su pensamiento sobre este nuevo periodo escolar.

«Ya casi empiezan las clases y quiero pedirles un favor, siéntense unos minutos con su hijo y explíquenles que ser muy alto, muy bajito, muy gordito, muy flaco, blanco o negro no es CHISTE, es cruel que opinen de eso», fue el inicio del mensaje que llenó de emoción a miles de seguidores.

Añadió que «no hay nada malo en usar los mismos zapatos todos los días. Explícale que una mochila usada lleva los mismos sueños que una nueva… Por favor, enséñales a no excluir a nadie por tener una discapacidad, «ser diferente» o no tener las mismas posibilidades que uno. Explícales que bromear duele» para después hacer un llamado a que los padres motiven a sus hijos a ir a la escuela para «APRENDER, NO a competir».

Para concluir, aseguró «TU Y YO VALEMOS LO MISMO! LA EDUCACIÓN COMIENZA EN CASA».

Redacción GossipVzla

