El tratamiento antimanchas de Paula Echevarría, una escapada a Cádiz, las nuevas planchas de pelo de ghd y otros fichajes

Terminamos la semana a lo grande con un buen puñado de sugerencias que hemos fichado estos días, desde tratamientos, planazos y productos de lo más interesantes… todos ellos convertidos en nuestros imprescindibles de la semana y de los que podemos tomar muy buena nota.

Esta semana Paula Echevarría ha compartido en su perfil de Instagram el último tratamiento que se ha hecho y que nos parece una idea fantástica para evitar las manchas este verano. Se trata de Hydrafacial , un viejo conocido por estas lindes que nos encanta y que, sin duda, es una opción de lo más interesante.

Concretamente se trata de Britenol de Hydrafacial que es un tratamiento de rejuvenecimiento facial, indoloro, no invasivo y con resultados inmediatos para reducir la pigmentación irregular y prevenir la formación de melanina (pigmento oscuro que produce la coloración de la piel) descontrolada.

Concretamente se trata de Britenol de Hydrafacial que es un tratamiento de rejuvenecimiento facial, indoloro, no invasivo y con resultados inmediatos para reducir la pigmentación irregular y prevenir la formación de melanina (pigmento oscuro que produce la coloración de la piel) descontrolada.

Su mecanismo de acción promueve la salud de la piel a través de un proceso de renovación cutánea que combina seis pasos en una sesión. Exfoliación, peeling, extracción de impurezas, vial personalizado, terapia de luces LED e hidratación profunda.

Los resultados son clarísimos: homogeneiza el tono de la piel y las manchas solares se minimizan, a la vez que aporta luminosidad al rostro. También consigue una piel bonita, jugosa, y, sobre todo, saludable.

Se recomienda una pauta de 3 sesiones, según el estado de la piel y, como mantenimiento, una sesión al mes. El precio es de desde 180 € y en la en la web www.hydrafacial.es puedes localizar tu clínica más cercana.

Una escapada a Cádiz Esta vez no solo os vamos a proponer irnos a Cádiz no solo a sus playas y a un hotelazo de esos en los que relajarnos, sino que además os vamos a proponer un plan gastronómico en Espacio CANIBAL donde se ofrecen catas tanto dentro del espacio gourmet, como en el domicilio del cliente para degustar las escogidas piezas de carne, quesos, salazones, etc. acompañados de una selecta degustación de vinos.

Espacio CANIBAL , es una tienda gourmet en Cádiz, especializada en carnes y productos selectos en la que se destaca por encima de todo: «Pasión por los productos gastronómicos» , un gran templo de carne certificada, premium, quesos de autor y nobles embutidos dibujarán ese escenario de placeres con el que habías soñado.

Bocados selectos de Vaca rubia gallega certificada, Buey Tudanco certificado, Cachena, Lomo de Sidersa y Wagyu de Akiyama certificada que podrás moldear a tu antojo en nuestra cámara de maduración. Vamos, un lugar para el disfrute de los paladares más selectos en forma de catas y con una tienda online que merece la pena ver.

Y como alojamiento os proponemos el Hotel Riu Chiclana que es fantástico y perfecto para familias ya que es todo incluido 24 horas ubicado en la playa La Barrosa, en plena Costa de la Luz.

Cuenta con 5 piscinas exteriores y 2 infantiles para que toda la familia disfrute del cálido clima andaluz y una oferta gastronómica impresionante. Sin duda, una gran opción que deja muy buen sabor de boca.

Cuenta con 5 piscinas exteriores y 2 infantiles para que toda la familia disfrute del cálido clima andaluz y una oferta gastronómica impresionante. Sin duda, una gran opción que deja muy buen sabor de boca.

El precio ahora por noche en fin de semana con todo incluido ronda los 300 euros pero podemos encontrar paquetes bastante interesantes.

Hotel Riu Chiclana – All Inclusive

PVP en Booking 332,00€ La edición limitada de planchas de pelo de ghd Un año más, ghd ha presentado su colección Take Control Now , la edición ghd Pink de 2022 que cuenta con el mensaje recordatorio a todas las mujeres para tocar y revisar sus pechos cada mes y, apoyando un año más, a la Fundación FERO a la que donan 10 euros de cada herramienta vendida que invierten en la investigación contra el cáncer de mama.

PLANCHA DE PELO GHD PLATINUM+ TAKE CONTROL NOW

PVP en ghd 299,00€ La colección consta del secador profesional ghd helios ( 209 euros ), la galardonada styler ghd platinum ( 299 euros ), la styler ghd gold ( 229 euros ) y, por primera vez, el cepillo eléctrico ghd glide ( 179 euros ) deja a un lado su clásico color negro y se torna de un precioso rosa que lo hace más especial si cabe.

CEPILLO ELÉCTRICO ALISADOR GHD GLIDE TAKE CONTROL NOW

PVP en ghd 179,00€ Así, este año es el vibrante rosa orquídea el que invade esta edición limitada Pink de 2022 que ha sido diseñada para incluir el recordatorio de autoexploración, para que cada vez que peines tu cabello recuerdes Take Control Now. Y revises tus pechos.

Novedades de perfumes Hoy queremos compartir con vosotros una noticia del mundo del perfume que nos llega de la mano de Givenchy . Y es que la Maison ha anunciado que Matthew M. Williams, Director Creativo de las Colecciones Givenchy para hombre y mujer, ha creado su primera fragancia para la marca que se une a la serie olfativa de La Collection Particulière. Un exclusivo lanzamiento que aporta un toque contemporáneo y moderno a esta gama de fragancias sin género.

En Trendencias Un perfume intenso y labiales mate son la nueva apuesta de Givenchy para este otoño Así, se trata de un aroma intenso y seductor, que combina palo santo, con propiedades purificadoras y calmantes, y cedro, símbolo de fuerza y nobleza, con un corazón elegante y texturizado, realzado por el vetiver, que se fusiona con acentos amaderados y ambarinos del ambrox, para terminar con la frescura del cardamomo y notas cítricas.

Ya disponible en las Boutique Givenchy y a partir del 15 de julio estará a la venta exclusivamente en El Corte Inglés Serrano, Castellana, Diagonal y Marbella con un precio de 233 euros.

Otras novedades de belleza Más allá de los rodillos de jade , tenemos una novedad de Clarins que merece la pena mucho: el Roller Beauté Eclair que ayuda a restaurar la luminosidad y proporciona un momento extremadamente relajante en casa.

El roll-on de masaje, inspirado en la experiencia de Spa Clarins, potencia el drenaje linfático y deshincha los rasgos faciales, al mismo tiempo que ofrece una experiencia relajante. Los dos bordes curvos del gua sha de zinc se adaptan a los contornos del rostro y proporcionan una presión y masaje precisos para un efecto lifting y purificador. Es súper agradable y la piel lo nota. Su precio es de 31,20 euros.

Roller Beauté Eclair de Clarins

PVP en Clarins 31,20€ Este verano Rihanna y Fenty Beauty nos han lanzado un irresistible toque de baño de sol para todo tipo de pieles con el nuevo Toast’d Swirl Bronze Shimmer Powder . Se trata de unos polvos edición limitada de gran tamaño, brillantes en bronce, que aportan un resplandor multidimensional de alto impacto para rostro y cuerpo.

Están disponible en dos tonos: Chocolate Swiller (brillo de bronce champán) y Pecan Swiller (brillo de bronce dorado), para brindar a la piel un toque de calidez adicional y un efecto de piel suave para obtener un brillo bronceado definitivo de la cabeza a los pies. Su precio es de 39,99 euros.

TOAST'D SWIRL Bronceador Facial de Fenty Beauty

PVP en Sephora 39,99€ Otra recomendación que os tenemos que hacer esta semana viene en forma de champú sólido de La Chinata, el primero de la marca y que es un champú nutritivo, vegano y sostenible , con cero residuos que utiliza mucha menos agua para su elaboración que los champús convencionales.

Está formulado con un 98% de ingredientes de origen natural que limpia y acondiciona el cabello, enriquecido con aceite de oliva virgen extra y extracto de olivo que le aportan todas sus propiedades y beneficios. Una verdadera gozada de producto que deja el pelo limpio, muy hidratado y nutrido, suelto y, además, es de los que duran una barbaridad. Su precio es de 7,90 euros 6,71 euros.

Fotos | @stradivarius , @pau_eche , @canibalespacio y marcas

