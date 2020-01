Entornointeligente.com /

Foto: Captura de pantalla. La agravada crisis económica en Venezuela hizo que el transporte público en Maracaibo, popularmente conocidos como “carritos por puesto”, sean casi inexistentes en la capital del estado Zulia. Por lapatilla.com La falta de repuestos y la escasez de gasolina hicieron de las suyas para desaparecer poco a poco las unidades y afectado a los zulianos que buscan llegar a sus lugares de trabajo o a sus hogares. Así lo muestra el medio Impacto TDN en un reportaje realizado en Maracaibo. El porcentaje inmensamente menor de camioneticas que se mantiene trabajando no se las ve fácil, pues los conductores admites que cada unidad no circula todos los días para evitar el desgaste y que utilizan cauchos armados de los desechos de otros ya que así les sale más barato. Como alternativa, algunos conductores adaptan sus vehículos para transportar unas 20 personas, dando lugar a las llamadas “perreras”; una opción que pone en riesgo la vida de los usuarios al no tener las medidas de seguridad correspondientes. Por otra parte, otros zulianos optan por realizar los recorrido en sus carros particulares y así tener un ingreso extra. The post El transporte público en Maracaibo es casi un mito (VIDEO) appeared first on LaPatilla.com .

