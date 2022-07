El trabajo más concurrido hoy en día

Entornointeligente.com /

En la búsqueda de no quedarse estancados y sin oportunidades, los jóvenes buscan mejorar su economía de diferentes formas. Una de ellas es el trabajo como taxistas independientes, que ha ido mermando con la llegada de empresas más grandes y que generan competitividad en los precios.

Entre 5 a 15 dólares cada carrera Daniel Piñero tiene 22 años, trabaja como taxista independiente, no labora en una empresa de servicios de taxis porque su carro no cumple con las condiciones establecidas. Contó que el carro que tiene era de su padre, se lo regaló y es la única oportunidad que ha tenido para sobrevivir a la crisis económica. Estudiaba Administración hace tres años, pero lo tuvo que dejar, ya que no tenía manera de pagar la universidad privada. Dejar el país no es una opción para él porque tiene a su madre enferma y no puede dejarla sola.

«No me va mal con las carreritas que hago, mayormente son cortas, a la gente no le gusta pagar más de 10 dólares por una carrera. Además, que hay otros servicios en aplicaciones que ofrecen una tarifa por debajo, la verdad es que no tengo idea como le ganan».

Yesenia Rojas, usuaria, explicó que los taxistas independientes tienen tarifas altas. Una carrera por una aplicación puede llegar a costar 6 dólares y el taxista de la calle la cobra en 15 dólares. Imagina que es para otros tipos de gastos, a veces debe optar por el que más le convenga.

Jóvenes taxistas: Gasolina, gastos en mecánicos y otros aumentan los precios «Realmente sale más factible asumir costos de gasolina y mandarlo a arreglar que trabajar en un lugar con un sueldo fijo que no me va a alcanzar para nada. Pierdes tiempo y no puedes hacer tantas cosas como las hago al día».

Por último, precisó que se vive más peligros en la calle, cuando trabajas como taxista. Tanto de accidentes automovilísticos, robos, estafas, entre otros aspectos, sin embargo, dijo que mientras el carro le dé lo suficiente para vivir no cree buscar otra cosa. Expuso que varios amigos también trabajan en lo mismo y piensan igual que él. Su futuro es el presente y realmente no ha reflexionado que quiere más adelante, puesto que no tiene más oportunidades.

