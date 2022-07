El trabajo de Leonel García para conquistar EE.UU. como solista

Entornointeligente.com /

La nominación que más emociona a Leonel García 2:47 (CNN Español) — Para Leonel García el reiniciar y comenzar de cero es un ejercicio que ve con buenos ojos. El cantautor, conocido por ser parte de la exitosa agrupación Sin Bandera, también lleva desde hace unos años una carrera como solista.

En su natal México, cuenta, le tomó una década para que el público y los escenarios lo conocieran con ese proyecto en solitario. Y precisamente ese trabajo desde cero, de armarse un nombre fuera de la agrupación que lo lanzó al estrellato en América Latina y otras latitudes, es uno que está dispuesto a labrar en Estados Unidos.

«Estamos abriendo un mercado, estamos empezando a conocer al público en Estados Unidos en la parte solista», dijo García a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom desde Miami.

«En México me costó cerca de una década trabajar mi carrera como solista y de pronto estar haciendo lugares ya más importantes en México. Ha sido un trabajo arduo y sabemos que hay que hacerlo», cuenta.

Leonel García desde un escenario más íntimo Y quizás esa intimidad que presenta en esta gira acústica, con un escenario más cercano a la audiencia, con cuatro instrumentos: piano, guitarra, violín y su voz, unido a una ambientación a la luz de las velas, es la manera en la que el mexicano se presentará ante esta nueva audiencia.

«Hay que trabajar, hay que llevar la música a la gente y creo que esta es una gran forma. Una forma como muy íntima, donde la gente puede realmente sentir cuál es la diferencia clara entre Sin Bandera y lo que hago yo solo. Cómo se siente la música y cómo expreso yo la música cuando estoy yo como solista. Hay muchas diferencias que la gente no conoce acá en Estados Unidos porque nunca he venido solo, entonces es un primer encuentro y me emociona mucho», dijo García a Zona Pop CNN.

En esta etapa, el cantautor dice que tuvo que volver a aprender a comunicarse con su público desde el escenario. Al ser un artista más introspectivo, reservado, tuvo que aprender nuevas formas de intercambiar energía con los asistentes de cada presentación.

«La comunicación que hay con el público es muy diferente», dice. «Nunca hablo de mejor ni de peor, pero sí hablo de que es muy distinta el tipo de energía que hay sobre todo en la sala, se expresa mucho más mi personalidad, que es mucho más introspectiva, mucho más íntima», dijo García.

Lo que aprendió Leonel con su carrera como solista Esos diez años de trabajo en México no diezmó el ánimo de Leonel García. Al contrario, le dio más herramientas para convertirse un artista integral.

Entre esos aprendizajes, dice, es hacer música por el amor al arte. Una frase que, aunque dice que algunos la manejan con ligereza, tiene un aprendizaje detrás.»Comenzando por el amor al arte, famosa frase que luego se maneja con ligereza… ¡Es que lo hace por amor al arte! Sí, creo que sí», explica.

«Me quedo con el aprendizaje de recordar de dónde viene esto. De recordar que esto lo hacemos porque lo amamos y no necesariamente por el resultado que tengamos con ello», dice García a Zona Pop CNN.

Ese camino como solista lo llevó a calibrar la brújula, cuenta, «De repente se te pierde la brújula un poco de por qué te dedicas a esto cuando tienes cierto éxito, se te puede olvidar el origen de dónde comenzó todo, en la sala de tu casa, en tu recámara, con tu guitarra».

Es por ello, explica, que pisar los escenarios con su guitarra, un piano y su voz, le regresa la vida, además de eliminar ruidos del ego que viene con el reconocimiento masivo.

«Eso te da mucha vida, te quita responsabilidades raras, te quita lealtades raras que no debes de tener con la fama o con los resultados. Y te concentras en el arte, en la música, en lo que vas a ver. Y luego resulta que la paradoja es que cuando haces bien la música y el arte, normalmente llegan los resultados», dice.

Leonel García Acústico: las fechas

(Crédito: Leonel García)

Si estás interesado en ver a Leonel García, puedes asistir a algunos de estos conciertos.

21 de julio: Dallas, Texas 22 de julio: San Antonio, Texas 23 de julio: Hidalgo, Texas 28 de julio: Tucson, Arizona 30 de julio: Los Ángeles, California Las entradas están a la venta en Ticketmaster y envivoymas.com.

