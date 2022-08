El Tottenham arrancó con goleada la Premier

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El conjunto de Antonio Conte comenzó con el pie derecho una nueva temporada de la Premier League al endosarle una golea 4-1 al Southampton en condición de local luego de iniciar el compromiso con el resultado el contra por rápido tanto de la visita que los obligó a poner en marcha la maquinaria.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2022 El 0-1 de James Ward-Prowse en el minuto 12, tras una fenomenal jugada de Djenepo, en el único tiro de todo el primer tiempo de su equipo, despertó al Tottenham, que reaccionó con la voracidad de un equipo que aspira a todo y dispone de futbolistas capaces de marcar las diferencias en un segundo.

Uno de ellos es el sueco Dejan Kulusevski, cuyo impacto en el equipo de Londres ha sido formidable. Su partido fue imponente, como el centro con la izquierda que le sirvió el empate a Sessegnon para que este rematara de cabeza en el minuto 21. El centro fue más de medio gol. Igual que lo fue el envío de Heung Min Son superada la media hora en el 2-1, peinado por Dier, ante el desplome del Southampton.

A partir de allí no le dio los santos para rebatirle la victoria del Tottenham, que rozó el 3-1 antes del intermedio con un tiro de Harry Kane; lo sintió aún más cerca cuando Sessegnon batió de nuevo a Bazunu a los 20 segundos del inicio del segundo tiempo, pero en fuera de juego, pero lo terminaría logrando a la hora de duelo, cuando Salisu despejó mal y marcó en propia puerta un remate forzado a la media vuelta que iba fuera de Emerson.

El partido estaba resuelto. Más aún cuando Kulusevski agrandó su actuación con un zurdazo cruzado para el 4-1. El tanto premió su encuentro, reivindicativo, cuando surge más competencia en su posición con el fichaje de Richarlison. Un choque fenomenal del desbordante futbolista de 22 años para proclamar que el Tottenham también es un aspirante a todo en la Premier.

